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«Нужны огромные инвестиции»: глава FSG говорит, что им нужно потратиться на развитие игроков и трансферы

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Глава FSG Джули Суайнхарт рассказала Bloomberg о потенциальных новых инвестициях группы во франшизу НБА в Лас-Вегасе, а также поделилась своими мыслями о необходимости инвестировать в « Ливерпуль».

«Мы занимаемся долгосрочным созданием стоимости для нашего партнерства, а не ежеквартальным прогнозированием денежных потоков», — сказал Суайнхарт.

«Часть секретного соуса Fenway Sports Group заключается в инвестировании в первоклассные активы, о которых страстно заботятся наши болельщики, чтобы мы могли побеждать, а также инвестировать в их объекты. Прелесть Fenway Sports Group в том, что мы чувствуем, что можем все.

Эти клубы нуждаются в огромных инвестициях. Пытаемся ли мы быть дисциплинированными? Да, конечно. Нам нужно тратить средства на развитие игроков, на свободных агентов или на трансферы, когда речь идет о глобальном футболе.

Мы начали присматриваться к «Ливерпулю» в августе 2010 года. Было отправлено электронное письмо от страстного болельщика «Ливерпуля», который работал в нашем отделе спонсорства. Три месяца спустя мы стали владельцами клуба. Хотя нет стратегического плана по приобретению новой команды или места проведения, здесь все может произойти очень быстро».

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