«Он пожертвовал крутым видом ради успеха». Клопп одобряет новую прическу Трента
Трент Александер-Арнольд, видимо, решил прекратить эксперименты со своими волосами.
Правый защитник «Ливерпуля» был замечен в Киркби с короткой стрижкой, мало чем отличающейся от той, которую он носил в первые годы в команде Юргена Клоппа.
Сам тренер одобрил такие перемены:
«Трент подстригся — повторив самую успешную прическу в его карьере, получается, что он пожертвовал крутым видом ради успеха, мне это нравится!» — сказал босс.
Желаем «красным» успеха в этом сезоне – пусть прическа Трента сработает!
Ждем еще лучших выступлений!