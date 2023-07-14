Трент Александер-Арнольд, видимо, решил прекратить эксперименты со своими волосами.

Правый защитник «Ливерпуля» был замечен в Киркби с короткой стрижкой, мало чем отличающейся от той, которую он носил в первые годы в команде Юргена Клоппа.

Сам тренер одобрил такие перемены:

«Трент подстригся — повторив самую успешную прическу в его карьере, получается, что он пожертвовал крутым видом ради успеха, мне это нравится!» — сказал босс.

Желаем «красным» успеха в этом сезоне – пусть прическа Трента сработает!