Юрген не мог перестать улыбаться 👨‍🦳

Еще в марте Клопп сообщил, что вскоре он станет дедушкой, так как его пасынок с женой ждут первенца. Теперь, вернувшись на базу клуба после летнего отдыха, главный тренер «Ливерпуля» поделился своими впечатлениями от общения с новорожденным внуком с клубными медиа.

«Наконец-то! Я уже выглядел как дедушка, а теперь я и есть дедушка. Это круто. Было идеально. Абсолютно идеальное лето.

Мы оба думали, что это благословение, что мы можем быть рядом около четырех недель. Видеть, как он растет и все такое, проходить через все первые этапы. Да, я все равно стоял на бровке, но участвовал. Так что да, все было хорошо. Мама молодец, папа молодец и малыш тоже.

Честно говоря, мы уже очень давно выступали в такой роли. Но я могу сказать вам, это как езда на велосипеде. Вы не теряете этот навык. Так что все навыки вернулись сразу.

Это было самое прекрасное, что я пережил, наверное, за последние 30 с лишним лет, — знакомство с таким маленьким замечательным человеком».

На всякий случай напомню: Клопп говорит о Деннисе, сыне его жены Уллы Сандрок. Юрген встретил свою супругу в Германии в 2005 году, когда она обслуживала столики на Октоберфесте. Через три дня они съехались и вскоре поженились, а немецкий специалист принял Денниса как своего сына.