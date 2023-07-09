Подтянул язык? Появилось видео, как Дарвин Нуньес мотивирует партнеров по «Ливерпулю» на английском
Клопп подмечал языковую проблему уругвайца.
Похоже, что форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес за лето поработал над улучшением английского языка. 24-летний форвард, который переехал в прошлом году из «Бенфики» за 85 млн фунтов, не раз заявлял о том, что ему нужно выучить язык.
Еще в августе он сказал: «Со временем я буду стараться выучить английский, и тогда я смогу больше общаться с англоговорящими игроками. Я действительно хочу выучить английский».
Но несколько месяцев спустя главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп публично призвал уругвайца наконец подтянуть язык, так как ему сложно общаться с командой.
«Его английский все еще не очень хорош, если он вообще существует. Это не помогает, − заявил немецкий тренер в апреле. − Как нападающий может блистать, если у команды трудности? Но мы работаем над этим [английским]. Это долгосрочный проект, и он отчаянно хочет играть».
Можно сказать наверняка, что язык Нуньеса стал значительно лучше. В первый же день предсезонных тестов в Мелвуде уругвайца засекли за обращением к товарищам на английском.
Во-первых, он поприветствовал Юргена Клоппа на идеальном английском: «Как дела?», − спросил Нуньес, на что Клопп ответил: «I'm good, you?» («Хорошо, ты?»)
Нуньес, не задумываясь, ответил: «Good good good thank you» («Хорошо, хорошо, хорошо, спасибо»)
И вскоре после этого короткого разговора можно было услышать, как уругваец мотивировал Джо Гомеса и Жоэля Матипа перед тем, как они поучаствовали в печально известном тексте на лактат.
Реакция Гомеса на слова Нуньеса «закончили отдыхать, ребята, давайте!» была бесценной.
Вот как отреагировали болельщики на этот ролик:
💭 Никому не желал успеха в «Ливерпуле» больше, чем Нуньесу. Приятно видеть, что он взялся за голову.
💭 Гомес просто в шоке от того, как Дарвин заговорил по-английски.
💭 Есть что-то забавное в том, что Дарвин подтянул язык и теперь ходит на тренировке не умолкая, убеждая всех, что теперь он заговорил.
💭 То, что за короткий промежуток времени он перешел от полного незнания языка к такому уровню, говорит о его решимости. АПЛ не готова к нему, наш чувак будет рвать.
💭 Возможно сказанные Нуньесом слова покажутся азами, но похоже, что прогресс действительно впечатляющий.
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