Клопп подмечал языковую проблему уругвайца.

Похоже, что форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес за лето поработал над улучшением английского языка. 24-летний форвард, который переехал в прошлом году из «Бенфики» за 85 млн фунтов, не раз заявлял о том, что ему нужно выучить язык.

Еще в августе он сказал: «Со временем я буду стараться выучить английский, и тогда я смогу больше общаться с англоговорящими игроками. Я действительно хочу выучить английский».

Но несколько месяцев спустя главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп публично призвал уругвайца наконец подтянуть язык, так как ему сложно общаться с командой.

«Его английский все еще не очень хорош, если он вообще существует. Это не помогает, − заявил немецкий тренер в апреле. − Как нападающий может блистать, если у команды трудности? Но мы работаем над этим [английским]. Это долгосрочный проект, и он отчаянно хочет играть».

Можно сказать наверняка, что язык Нуньеса стал значительно лучше. В первый же день предсезонных тестов в Мелвуде уругвайца засекли за обращением к товарищам на английском.

Во-первых, он поприветствовал Юргена Клоппа на идеальном английском: «Как дела?», − спросил Нуньес, на что Клопп ответил: «I'm good, you?» («Хорошо, ты?»)

Нуньес, не задумываясь, ответил: «Good good good thank you» («Хорошо, хорошо, хорошо, спасибо»)

И вскоре после этого короткого разговора можно было услышать, как уругваец мотивировал Джо Гомеса и Жоэля Матипа перед тем, как они поучаствовали в печально известном тексте на лактат.

Реакция Гомеса на слова Нуньеса «закончили отдыхать, ребята, давайте!» была бесценной.

Вот как отреагировали болельщики на этот ролик:

💭 Никому не желал успеха в «Ливерпуле» больше, чем Нуньесу. Приятно видеть, что он взялся за голову.

💭 Гомес просто в шоке от того, как Дарвин заговорил по-английски.

💭 Есть что-то забавное в том, что Дарвин подтянул язык и теперь ходит на тренировке не умолкая, убеждая всех, что теперь он заговорил.

💭 То, что за короткий промежуток времени он перешел от полного незнания языка к такому уровню, говорит о его решимости. АПЛ не готова к нему, наш чувак будет рвать.

💭 Возможно сказанные Нуньесом слова покажутся азами, но похоже, что прогресс действительно впечатляющий.