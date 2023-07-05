У него было две недели на отдых, и как он ими распорядился...

Похоже, Трент Александер-Арнолд очень серьезно настроен на новый сезон, и он даже готов пожертвовать отдыхом ради подготовки.

Как сообщает The Times, 24-летний футболист «прервал свой отпуск», чтобы присоединиться к предсезонной тренировке, которая начнется в субботу. Игроки, которые принимали участие в матчах сборных, должны вернуться на базу на неделю позже остальных.

Однако сложно назвать отпуском то, как игрок «Ливерпуля» провел последние две с половиной недели. Как только завершились матчи сборной Англии (19 июня), Трент отправился в США, чтобы поработать над своей физической формой в Портленде, штат Орегон. Англичанин посещал центр «Innovational Lab», в котором собраны все передовые технологии для спортсменов.

Трент хочет использовать эту предсезонку, чтобы набрать «лучшую форму в своей карьере», поскольку Юрген Клопп планирует продолжать раскрывать его таланты в полузащите в течение следующего сезона.