Все равно не до конца понятно.

В воскресенье стало известно, что Доминик Собослаи перешел в «Ливерпуль». Мерсисайдцы официально объявили о трансфере полузащитника из «Лейпцига».

Немецкий клуб получит 70 млн евро, а контракт с венгром рассчитан до 2028 года. Собослаи провел в Бундеслиге два сезона и за 62 матча забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.

Полузащитник родом из Венгрии, а произношение его весьма мудреной фамилии можно встретить в самых разных интерпретациях. К счастью, Доминик в интервью клубному каналу сам озвучил правильное произношение своей фамилии.