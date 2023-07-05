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Шобослаи, Сцобослаи или Собослаи? Новичок «Ливерпуля» сам рассказал, как произносится его фамилия

Доминик Собослаи Доминик Собослаи
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Все равно не до конца понятно.

В воскресенье стало известно, что Доминик Собослаи перешел в «Ливерпуль». Мерсисайдцы официально объявили о трансфере полузащитника из «Лейпцига».

Немецкий клуб получит 70 млн евро, а контракт с венгром рассчитан до 2028 года. Собослаи провел в Бундеслиге два сезона и за 62 матча забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.

Полузащитник родом из Венгрии, а произношение его весьма мудреной фамилии можно встретить в самых разных интерпретациях. К счастью, Доминик в интервью клубному каналу сам озвучил правильное произношение своей фамилии.

2 комментария

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Мельников Михаил
Бритам вообще пофиг. Они будут называть "Эссобозлай" прямо по своей транскрипции.
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Мельников Михаил
Бритам вообще пофиг. Они будут называть "Эссобозлай" прямо по своей транскрипции.
Ну это как в НХЛ комментаторы) ЛАндквист, ЭлАЙАс Линдхольм и так далее)
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