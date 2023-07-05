Шобослаи, Сцобослаи или Собослаи? Новичок «Ливерпуля» сам рассказал, как произносится его фамилия
Все равно не до конца понятно.
В воскресенье стало известно, что Доминик Собослаи перешел в «Ливерпуль». Мерсисайдцы официально объявили о трансфере полузащитника из «Лейпцига».
Немецкий клуб получит 70 млн евро, а контракт с венгром рассчитан до 2028 года. Собослаи провел в Бундеслиге два сезона и за 62 матча забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.
Полузащитник родом из Венгрии, а произношение его весьма мудреной фамилии можно встретить в самых разных интерпретациях. К счастью, Доминик в интервью клубному каналу сам озвучил правильное произношение своей фамилии.
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