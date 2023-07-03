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Собослаи рассказал, когда начнет тренироваться с «Ливерпулем»

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«В понедельник я проведу индивидуальную тренировку, есть ряд дел с документами, а потом посмотрю некоторые дома, в которых я хотел бы жить», — сказал Доминик Собослаи венгерскому Nemzeti Sport.

«Затем я должен отправиться в Лейпциг, собрать вещи, попрощаться с моим бывшим клубом, поблагодарить всех за их поддержку и отправиться в Будапешт».

«Но самое позднее 10 июля числа я вернусь в «Ливерпуль», потому что 11-го числа я буду тренироваться с новой командой», — добавил полузащитник.

 «8» номер «Ливерпуля» отправится вместе с клубом в предсезонный тур в Германию и Сингапур в конце июля.

Напомним, что «Ливерпуль» заплатил 60 миллионов фунтов за венгерского полузащитника из «РБ Лейпциг».

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