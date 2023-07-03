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«Честно говоря, я просто хочу быть на поле». Собослаи рассказал, на какой позиции ему комфортнее всего

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Доминик Собослаи Доминик Собослаи
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Такой ответ точно понравится фанатам «Ливерпуля».

В воскресенье «Ливерпуль» официально объявил о подписании Доминика Собослаи. 22-летний игрок перешел на «Энфилд» из «РБ Лейпциг» за 70 миллионов евро.

Одним из наиболее примечательных качеств полузащитника является его универсальность, которую последовательно отмечают многие эксперты. И своими словами в первом интервью клубному медиа игрок только подтвердил свою готовность выступать в разных ролях:

«Честно говоря, для меня это не имеет значения — я просто хочу быть на поле.

Конечно, у каждого есть своя позиция. В первую очередь я атакующий полузащитник, десятка, я могу играть оттянутым нападающим, слева, справа, на флангах. Я просто хочу играть.

Могу играть «бокс ту бокс»: я довольно быстрый, но, смотря на других игроков, не самый быстрый. У меня неплохой удар. Но я не только я, это команда, поэтому я с нетерпением жду начала».

Мы тоже уже сгораем от нетерпения. Поскорее бы увидеть, как Клопп распорядится этим парнем. 

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