LFC 2020
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Два клуба из Саудовской Аравии активно пытаются переманить Салаха. Игрок «Ливерпуля» пока не готов

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Хочет поиграть в Европе.

С тех пор, как Криштиану Роналду в прошлом сезоне стал свободным агентом и перешел в «Аль-Насра», саудовская лига нацелилась на самых больших футбольных звезд.

«Аль-Иттихад» пополнился Каримом Бензема и Нголо Канте, «Аль-Хилаль» − Рубеном Невешом и Калиду Кулибали. Четвертая команда из «большой четверки» «Аль-Ахли» в среду объявила о трансфере Эдуара Менди. И это явно не последние переходы, ведь чемпионат стартует только в августе.

Недавно саудовский футбольный чиновник Хафез Аль-Медледж даже заявил, что хотел бы видеть в будущем в лиге лидера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Будем надеяться, что из «Сити» прибудет Бернарду Силва. Мы также должны начать работу над трансфером Мохамеда Салаха, так как он пользуется большой популярностью в арабском мире и в Европе. Думаю, что ему еще предстоит побить в «Ливерпуле» рекорды, поэтому надеюсь, что если он не придет сейчас, то это случится в будущем», − цитирует Аль-Медледжа издание Koura.

Журналист Руди Галетти сообщил GiveMeSport, что этим летом к Салаху обращались из «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».

«Безусловно, он привлек внимание клубов Саудовской Аравии. На данный момент «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» − те клубы, что проявляют к Салаху наибольший интерес. Контакты продолжаются, они пытаются понять, есть ли смысл вести сейчас переговоры».

31-летний игрок в прошлом сезоне подписал новый контракт с «Ливерпулем», потому его переезд в Саудовскую Аравию маловероятен. В этом сезоне Салах в 51 матче за клуб забил 30 голов.

2 комментария

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Евгений Тарасенко
На излете карьеры почему бы и нет? Если Саудовская лига, конечно, к тому времени не сдуется, как Китайская
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Alex Sarus
В следующем году более реально, после того как побьет еще рекордов в Ливерпуле.
0
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