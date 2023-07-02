Собослаи перебрался из «Лейпцига» в «Ливерпуль» за 70 млн евро. Контракт с полузащитником рассчитан до 2028 года.

За «красных» Доминик будет выступать под культовым 8-м номером. Венгр рассказал, что у него даже есть тату с цитатой Стиви Джи. Собослаи еще в 2020 году назвал Клоппа одним из лучших тренеров в мире.

Настрой полузащитника и его отношение к клубу нравятся поклонникам «Ливерпуля». Если Доминик еще не успел вас очаровать, вот еще одна яркая цитата новичка мерсисайдцев:

«Я слушал You'll Never Walk Alone несколько раз, когда мы летели в Ливерпуль. Эта песня нравилась мне и раньше. Думаю, нет нужды говорить, что сейчас я полюбил ее еще сильнее. Так что скоро сменю рингтон».

Мотивации играть за «красных» у Собослаи хоть отбавляй. Посмотрим, как новичок проявит себя на поле.