LFC 2020
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«Я уже говорил это в 2020 году»: Собослаи назвал качества Клоппа, которые нравятся новичку «Ливерпуля»

Доминик Собослаи Доминик Собослаи
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Собослаи официально стал игроком «Ливерпуля», контракт рассчитан до 2028 года. За венгра «Лейпциг» получит 70 млн евро, пишет Фабрицио Романо.

В беседе с пресс-службой «красных» Доминик лестно высказался о Клоппе:

«Я уже говорил это, кажется, в 2020 году, он один из лучших тренеров в мире. Мне очень нравится то, как он ведет себя рядом с полем, он будто готов сам играть с ребятами! Меня впечатляет проделанная им работа в клубе, а также результаты, которых он достиг вместе с командой. С нетерпением жду возможности поработать с ним».

В 2020 году Доминик действительно расхваливал Юргена. Венгра цитирует Тhe Mirror:

«Мне действительно нравится Клопп. То, как он может вдохновлять своих игроков, просто невероятно. Даже когда у них ничего нет, они могут выстоять, его подопечные могут добиться всего. Для меня он лучший тренер в мире».

Похоже, перейдя в «Ливерпуль», Доминик исполнил свою маленькую мечту. Теперь он сможет поработать с Клоппом и получить от немца порцию вдохновения.

Получится ли у Собослаи раскрыться в «Ливерпуле»?

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