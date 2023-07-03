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«Тебе идет». Девушка Доминика Собослаи отреагировала на его трансфер в «Ливерпуль»

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Девушка новичка «Ливерпуля» Доминика Собослаи Фанни Гечек отреагировала на трансфер капитана сборной Венгрии из «РБ Лейпциг» в АПЛ.

Гечек опубликовала в социальных сетях фотографию Собослаи в новой красной форме, подписав: «Тебе идет».

Собослаи был ключевым игроком «РБ Лейпциг» в течение двух сезонов, которые он провел в Бундеслиге. Капитан сборной Венгрии забил 20 голов и отдал 22 результативные передачи в 91 матче за «Лейпциг».

Уверены, что с поддержкой красотки Фанни, футболист проявит себя и в «Ливерпуле».

1 комментарий

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Demedieu
Симпатичная девушка
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