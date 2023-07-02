LFC 2020
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Собослаи официально стал игроком «Ливерпуля». Вот как его может использовать Клопп

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Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

Есть два варианта.

Хавбек «РБ Лейпциг» Доминик Собослаи официально стал игроком «Ливерпуля». «Красные» активировали пункт о выкупе, который составлял 60 млн фунтов. Зарплата игрока пока неизвестна.

В Германии венгр играл на позиции атакующего полузащитника, и его роль в команде будет заключаться в продвижении мяча с помощью умных передач при владении мячом и прессинге.

Игрока называют настоящей «прессинг-машиной», что делает его незаменимым игроком в схемах Клоппа. Правда, есть некоторые проблемы или моменты, но они должны стать приятной головной болью немецкого тренера.

Рассмотрим два возможных варианта, как Собослаи может быть использован Юргеном Клоппом. Как обычно, показываем на схемах.

Вариант 1

Вариант 2

А какой вариант вам нравится больше? Пишите в комментариях.

2 комментария

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3y6acTbIu 6apc
Мне больше нравится первый вариант, но с Нуньесом на острие.
Этот сезон будет определяющим для уругвайца. Верим!
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Тимофей Яблонский
Много вариантов, посмотрим, надо сыграться. Уверен что все будет круто, Клопп не разучился тренировать а состав по качеству уже вполне + предсезон. Но возьмут еще точно кого-то
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