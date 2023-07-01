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«Иногда у команды был выходной, а он тренировался на поле». Тренер «Зальцбурга» рассказал о характере Собослаи

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Доминик Собослаи Доминик Собослаи
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«Ливерпуль» близок к подписанию Доминика Собослаи после того, как в его контракте сработает пункт об освобождении за 60 миллионов фунтов стерлингов.

Герхард Штрубер, который тренировал венгра в «Лиферинге» и «Зальцбурге», дал представление о характере полузащитника:

«Рядом со мной было много больших талантов: Наби Кейта, Таки Минамино, Патсон Дака. Но я могу сказать, что Доминик Собослаи всегда был игроком, который удивлял нас. Иногда строгий план на матч не помогал – ему нужна свобода, ему нужно пространство, чтобы создавать.

Transferul lui Szoboszlai e gata! Puștiul minune dorit de toți granzii semnează cu Leipzig - Eurosport

Он проделал большую работу в последние несколько лет, и этот шаг в «Ливерпуль» может стать для него следующим батутом.

Мы увидели в нем потенциал. Иногда у команды был выходной день, а он всегда был на поле. Он тренировался в выходные. Я был в своем кабинете, но наблюдал за ним, и он делал особенные угловые и штрафные удары. У него очень высокая трудовая этика плюс суперталант».

1 комментарий

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Александр Анатольевич
только бы не хрусталь оказался
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