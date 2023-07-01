«Ливерпуль» близок к подписанию Доминика Собослаи после того, как в его контракте сработает пункт об освобождении за 60 миллионов фунтов стерлингов.

Герхард Штрубер, который тренировал венгра в «Лиферинге» и «Зальцбурге», дал представление о характере полузащитника:

«Рядом со мной было много больших талантов: Наби Кейта, Таки Минамино, Патсон Дака. Но я могу сказать, что Доминик Собослаи всегда был игроком, который удивлял нас. Иногда строгий план на матч не помогал – ему нужна свобода, ему нужно пространство, чтобы создавать.

Он проделал большую работу в последние несколько лет, и этот шаг в «Ливерпуль» может стать для него следующим батутом.