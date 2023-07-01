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Доминик Собослаи в социальных сетях показывает, что ждет перехода в «Ливерпуль»

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Полузащитник «РБ Лейпциг» Доминик Собослаи, по слухам, должен присоединиться к «Ливерпулю» после того, как «красные» активировали пункт о выкупе в размере 60 миллионов фунтов.

Судя по активности 22-летнего парня в социальных сетях, он очень рад переезду.

Недавний пост аккаунта 443, показывающий, что Собослаи творит магию в «Лейпциге», сопровождался подписью: «Вот что «Ливерпуль» может ожидать от @szoboszlaidominik 😏👣 @bundesliga».

Собослаи был одним из пользователей, лайкнувших пост!

Ожидается, что личные условия не станут проблемой после встречи между клубом и представителями игрока в начале этой недели.

2 комментария

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SuperSoyBoy
Ответ danilevich
Кто это вообще и почему так дорого ?
попробуй начать смотреть футбол
+12
0
+12
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