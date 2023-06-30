Не хотят повторения истории прошлого сезона.

Судя по последним новостям, «Ливерпуль» близок к подписанию полузащитника «РБ Лейпциг» Доминика Собослаи.

22-летнего игрока хвалят за его креативность и умение продвигать мяч, но у него есть еще одно очень важное качество — малая травматичность.

По данным Transfermarkt, венгерский полузащитник за свою карьеру получил всего три травмы.

Более того, он лишь однажды выбыл более чем на месяц: в сезоне 2020/21 из-за травмы приводящей мышцы он пропустил полгода.

«Ливерпуль» уже подписал Алексиса Мак Аллистера, который также почти не травмировался на протяжении всей своей карьеры.

Возможно, это означает, что «красных» так утомили игроки, которые далеко не всегда доступны, и поэтому они ищут футболистов, не только хорошо подходящих для команды, но и менее подверженных повреждениям.