LFC 2020
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Всего одна пропущенная игра за два года. Смотрим на историю травм потенциального новичка «Ливерпуля»

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Не хотят повторения истории прошлого сезона.

Судя по последним новостям, «Ливерпуль» близок к подписанию полузащитника «РБ Лейпциг» Доминика Собослаи.

22-летнего игрока хвалят за его креативность и умение продвигать мяч, но у него есть еще одно очень важное качество — малая травматичность.

По данным Transfermarkt, венгерский полузащитник за свою карьеру получил всего три травмы.

Более того, он лишь однажды выбыл более чем на месяц: в сезоне 2020/21 из-за травмы приводящей мышцы он пропустил полгода.

«Ливерпуль» уже подписал Алексиса Мак Аллистера, который также почти не травмировался на протяжении всей своей карьеры.

Возможно, это означает, что «красных» так утомили игроки, которые далеко не всегда доступны, и поэтому они ищут футболистов, не только хорошо подходящих для команды, но и менее подверженных повреждениям.

4 комментария

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Plato
Мед.штаб Ливерпуля и не таких ломал)
+8
0
+8
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Lord Baium
Звучит как вызов для мештаба Ливерпуля.
+4
0
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S.Laposter
Медштаб без работы может остаться…почти все постоянники ушли и никого на замену
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2vdhrvmmzf
А мне почему то он наоборот запомнился как травматик, видимо из за полугодовой травмы. Хотя достаточно странно называть игрока нетравматичным когда он к 22 Годам уже не полгода выбывал
0
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