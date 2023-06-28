Неслабое обновление полузащиты.

По словам авторитетного журналиста Пола Джойса из The Times, «Ливерпуль» твердо решил приложить все усилия, чтобы подписать Доминика Собослаи.

«Красные» могут активировать пункт об отступных (70 миллионов евро), действующий до конца июня, уже сегодня, так как уже с завтрашнего дня цена за игрока может значительно вырасти.

По словам журналиста The Times, Собослаи готов покинуть «РБ Лейпциг» и заинтересован в переезде в Англию.

Еще более надежный Дэвид Орнштейн из The Athletic тоже сообщил, что «Ливерпуль» продвигается в переговорах.

После встречи на этой неделе у «красных» сложилось впечатление, что сделка будет сложной. Однако за последние 24 часа динамика изменилась, что убедило «Ливерпуль» в возможности этого трансфера. При этом клуб уже находится в тесном контакте с «Лейпцигом» благодаря аренде Фабиу Карвалью.

«Ньюкасл» ранее проявлял интерес к 22-летнему игроку, но уступил в гонке «красным».

В прошлом сезоне полузащитник забил 10 голов и сделал 13 результативных передач.