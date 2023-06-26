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«Ливерпуль» интересуется Домиником Собослаи. Сам полузащитник не раз упоминал Клоппа в своих интервью

Доминик Собослаи Доминик Собослаи
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Юрген Клопп Юрген Клопп
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Исполнение мечты.

Сегодня один из самых надежных журналистов The Athletic Дэвид Орнштейн сообщил, что «Ливерпуль» активно интересуется полузащитником «РБ Лейпциг» Домиником Собослаи. Мерсисайдцы уже провели первую встречу с представителями игрока, чтобы обсудить потенциальный трансфер.

Венгерский игрок не раз выражал свою симпатию «Ливерпулю» и в особенности Юргену Клоппу, которого полузащитник даже называл лучшим тренером в мире.

«Мне очень нравится Клопп, — сказал Собослаи в интервью Csisztu Channel в 2020 году. — То, как он может вдохновлять своих игроков, просто невероятно. Даже когда у них все плохо, его игроки могут встать и добиться чего угодно. Для меня он лучший тренер в мире».

В мае этого года Собослаи, разговаривая с Index, вновь упомянул Клоппа.

Футболиста спросили, есть ли тренер, у которого он хотел бы учиться, даже если ради этого придется «пожертвовать Лигой чемпионов». Доминик ответил так:

«Я понимаю, к чему вы ведете, так как мы уже упомянули Клоппа в нашем разговоре, а в следующем году они будут выступать в Лиге Европы… Но поверьте мне, я не знаю, были ли скауты «Ливерпуля» на наших матчах, и если они были, то за кем из команды они наблюдали.

Безусловно, работа под руководством Клоппа — это был бы особый опыт, как и с Гвардиолой или Жозе Моуринью. Я не представляю, какие таланты они могли бы во мне раскрыть. Относительно немногим футболистам это удается, но все они лучшие. Я считаю, что тоже смогу достичь этого уровня, и было бы здорово поработать с кем-нибудь из них в один прекрасный день».

 

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