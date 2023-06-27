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Ого! Агент ФИФА заявил, что «Ливерпуль» готов заплатить за Мбаппе 250 миллионов евро

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Информация от официального источника.

Агент ФИФА заявил, что «Ливерпуль» готов заплатить за Мбаппе 250 миллионов евро

Агент ФИФА Марко Кирдемир, который, как сообщается, имеет связи как с форвардом, так и с катарскими владельцами «ПСЖ» , заявил, что «красные» заинтересованы в покупке Мбаппе.

Француз недавно сказал своему клубу, что не будет продлевать свой контракт, который истекает в 2024 году, поэтому есть большая вероятность, что «ПСЖ» попытается продать его сейчас.

«На следующей неделе будут новости. У нас будут новости из Англии и Германии», — сказал Кирдемир Radio Marca о ситуации с Мбаппе.

«Ливерпуль» соревнуется с «Реалом» в борьбе за форварда и хочет заплатить за Мбаппе около 250 миллионов евро».

18 комментариев

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Agent Smith
Кто-то еще ведется на такие вбросы?🤔⚽️
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+8
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ta-tosha
если это будет - 2/3 суммы трансфера покроет Nike
+6
-2
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swerh
Ответ newhood@icloud.com
А реал по каким фэйр плэй правилам такие закупки планирует ? Или перед законом все ровны, но кто то ровнее?)
В общих чертах у Реала сейчас нет отрицательного баланса, а покупки этого года выльются в ограничения ФФП только в последующие годы. Теоретически Мадрид может и 300 млн в одно т.о. потратить, но как клуб будет потом покрывать разницу между доходами и расходами и соблюдать ограничения платежной ведомости - другой вопрос. Так что равенство перед законом тут абсолютно ни при чем, это бизнесовая история, а не правовая.
+2
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MaxB
Целый год копили, экономили на булочках, от Беллингема отказались и вот, оказывается, ради чего...
Этот генератор бреда в свои фантазии Ливерпуль хотя бы не вставлял
+2
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ta-tosha
Вообще - Мбаппе может стоить Ливерпулю небольших денег. Спонсорский транш от Nike плюс деньги от продажи Дарвина/Диаза покроют сам трансфер, а большую часть огромной ЗП Киллиана будут легко отбивать на маркетинге.
Другое дело - поедет ли он сам, и готов ли он просто играть в футбол, а не заниматься сопливыми интригами. Клопп не тот человек, кто позволит подобные выходки, и Мбаппе это четко понимает.
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alim_liver_kz
🤣🤣🤣
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aya
Ой, не могу, теперь все лето «новости» про Черепашку читать, если куда и уйдет, то только в Реал…
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yusupov_kazbek@icloud.com
Ну да.опять на понтах все,чтоб цену поднять.пусть уходит в Ливерпуль.в этом году они как я понял,они будут играть в ЛЕ.
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newhood@icloud.com
А реал по каким фэйр плэй правилам такие закупки планирует ? Или перед законом все ровны, но кто то ровнее?)
+1
-1
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Lord Baium
Ливерпуль: я сейчас скуплю всех нападающих и буду играть 4-1-5! 😈
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Руслан Узденов
Конечно. Мбаппе всегда мечтал выиграть лигу Европы в составе Ливерпуля.
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AllOnRed
Ливерпуль и 250 млн, это смешно. в рассрочку на 10 лет разве что)))))
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eftomolgy
Даже не знаю, что невероятнее: Ливерпуль, платящий 250 млн. или Мбаппе в Лиге Европы
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artem ofruss
Ответ Agent Smith
Кто-то еще ведется на такие вбросы?🤔⚽️
я ведусь потому что очень бы этого хотел, но понимаю что это скорее всего бред)
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Alex Sarus
Ответ MaxB
Целый год копили, экономили на булочках, от Беллингема отказались и вот, оказывается, ради чего... Этот генератор бреда в свои фантазии Ливерпуль хотя бы не вставлял
Нельзя купить игрока если он не хочет в твой клуб.
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ta-tosha
Ответ MaxB
Целый год копили, экономили на булочках, от Беллингема отказались и вот, оказывается, ради чего... Этот генератор бреда в свои фантазии Ливерпуль хотя бы не вставлял
Белингема забраковала аналитическая служба Ливерпуля, в категорической форме. Это уже не секрет. Плюс маркетинговой пользы с него ноль за такие деньги.
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