18 комментариев

Ого! Агент ФИФА заявил, что «Ливерпуль» готов заплатить за Мбаппе 250 миллионов евро
Информация от официального источника.
Агент ФИФА Марко Кирдемир, который, как сообщается, имеет связи как с форвардом, так и с катарскими владельцами «ПСЖ» , заявил, что «красные» заинтересованы в покупке Мбаппе.
Француз недавно сказал своему клубу, что не будет продлевать свой контракт, который истекает в 2024 году, поэтому есть большая вероятность, что «ПСЖ» попытается продать его сейчас.
«На следующей неделе будут новости. У нас будут новости из Англии и Германии», — сказал Кирдемир Radio Marca о ситуации с Мбаппе.
«Ливерпуль» соревнуется с «Реалом» в борьбе за форварда и хочет заплатить за Мбаппе около 250 миллионов евро».
Этот генератор бреда в свои фантазии Ливерпуль хотя бы не вставлял
Другое дело - поедет ли он сам, и готов ли он просто играть в футбол, а не заниматься сопливыми интригами. Клопп не тот человек, кто позволит подобные выходки, и Мбаппе это четко понимает.