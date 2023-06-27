18 комментариев

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Агент ФИФА Марко Кирдемир, который, как сообщается, имеет связи как с форвардом, так и с катарскими владельцами «ПСЖ» , заявил, что «красные» заинтересованы в покупке Мбаппе.

Француз недавно сказал своему клубу, что не будет продлевать свой контракт, который истекает в 2024 году, поэтому есть большая вероятность, что «ПСЖ» попытается продать его сейчас.

«На следующей неделе будут новости. У нас будут новости из Англии и Германии», — сказал Кирдемир Radio Marca о ситуации с Мбаппе.

«Ливерпуль» соревнуется с «Реалом» в борьбе за форварда и хочет заплатить за Мбаппе около 250 миллионов евро».