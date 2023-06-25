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🎥Болельщики «Ливерпуля» беспокоятся за Салаха – все из-за видео с тренировки египтянина 🤸🏾

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Мохамед Салах Мохамед Салах
Футбол Футбол

Мохамед Салах заставил болельщиков «Ливерпуля» забеспокоиться, опубликовав видео своей тренировки.

Египтянин готовится к седьмому сезону в составе «красных». Прошлый сезон оказался для «Ливерпуля» неудачным, но Салах провел его на высоком уровне, забив 30 голов за клуб.

Предсезонка «Ливерпуля» начнется 8 июля, а пока 31-летний игрок продолжает тренироваться самостоятельно.

Салах воспользовался Twitter, чтобы показать видео, на котором он выполняет упражнение. Многие хвалили его за трудовую этику, но часть болельщиков была немного обеспокоена тренажером, на котором работал египтянин – они оставили комментарии под постом Салаха.

💭«Ничего удивительного в том, что футболисты нашей команды все время травмируются».

💭«Салах в одном неловком движении от травмы».

💭«Нас ждет шестое место в следующем сезоне, если Салах оступится на этой машине».

💭«Мо, осторожнее!».

«Красные» отправятся в Германию, чтобы сыграть два матча в предсезонке перед коротким туром по Сингапуру, который начнется в конце июля. В Азии команда Клоппа встретится с «Лестером» и «Баварией».

 

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