Последний раз побеждали «сливочных» аж в 14 лет назад.

В интервью FourFourTwo игрока «Ливерпуля» Диогу Жоту спросили о Лиге Европы, куда на следующий сезон квалифицировался клуб.

«Я уже играл в Лиге Европы с «Вулверхэмптоном». Хоть болельщики и привыкли играть в Лиге чемпионов каждый год, и это будет восприниматься как понижение, это все равно престижный турнир. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть его».

По крайней мере в ЛЕ нет «Мадрида», который последние годы часто выбивал «красных» из ЛЧ, в том числе нанес поражение в финале 2022 года. «Ну, они могут каким-то образом занять третье место в группе и все равно оказаться на нашем пути. Но с тех пор, как я пришел в «Ливерпуль», «Мадрид» всегда выбивал нас. Так что надеюсь, что их там не будет».

За последние три года «Ливерпуль» встречался с «королевским клубом» трижды и только один матч завершился вничью. Последняя победа англичан случилась 10 марта 2009 года, когда в ответном матче 1/8 финала ЛЧ на «Энфилде» был зафиксирован счет 4:0.