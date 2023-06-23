В составе болельщиков «Ливерпуля» прибыло: Хасбик позирует с футболкой клуба
Интернет-сенсация и звезда социальных сетей Хасбулла Магомедов, он же Хасбик, назвал свою любимую команду Премьер-лиги.
Хасбик подтвердил, что он фанат «Ливерпуля», полузащитница клуба Мисси Бо Кернс опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой блоггер позирует с ее футболкой.
«@hasbulla.hushetskiy — «красный», - подписала Мисси.
Хасбулла теперь присоединился к списку селебрити, которые являются фанатами «Ливерпуля».
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