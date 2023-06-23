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В составе болельщиков «Ливерпуля» прибыло: Хасбик позирует с футболкой клуба

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Интернет-сенсация и звезда социальных сетей Хасбулла Магомедов, он же Хасбик, назвал свою любимую команду Премьер-лиги.

Хасбик подтвердил, что он фанат «Ливерпуля», полузащитница клуба Мисси Бо Кернс опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой блоггер позирует с ее футболкой.

«@hasbulla.hushetskiy — «красный», - подписала Мисси.

Хасбулла теперь присоединился к списку селебрити, которые являются фанатами «Ливерпуля».

1 комментарий

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Vonaburt
Кто этот паспарту? Причем тут Ливерпуль?
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