Интернет-сенсация и звезда социальных сетей Хасбулла Магомедов, он же Хасбик, назвал свою любимую команду Премьер-лиги.

Хасбик подтвердил, что он фанат «Ливерпуля», полузащитница клуба Мисси Бо Кернс опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой блоггер позирует с ее футболкой.

«@hasbulla.hushetskiy — «красный», - подписала Мисси.

Хасбулла теперь присоединился к списку селебрити, которые являются фанатами «Ливерпуля».