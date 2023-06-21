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Келлехером интересуются три клуба АПЛ – но все зависит от него. «Ливерпуль» не хочет терять такого сменщика Алиссона

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Футбол Футбол

Пол Горст из Liverpool Echo поделился информацией о будущем Куивина Келлехера.

«Тоттенхэм», «Брентфорд» и «Брайтон» следят за ирландцем, поскольку готовятся к уходу своих основных вратарей.

«Ливерпуль» не хочет терять 24-летнего игрока, поскольку понимает, что будет очень сложно найти вратаря такого же качества, который был бы рад стать вторым после Алиссона.

Многое зависит от Келлехера и его амбиций: если он выразит желание покинуть «Ливерпуль», клуб, скорее всего, отпустит его.

Liverpool man 'ready to leave' and club enters market for replacement; 'scout' Leeds United target

1 комментарий

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Денис Кораблёв
Вратарь топ, жалко, что появился во время Аллисона...
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