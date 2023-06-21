Пол Горст из Liverpool Echo поделился информацией о будущем Куивина Келлехера.

«Тоттенхэм», «Брентфорд» и «Брайтон» следят за ирландцем, поскольку готовятся к уходу своих основных вратарей.

«Ливерпуль» не хочет терять 24-летнего игрока, поскольку понимает, что будет очень сложно найти вратаря такого же качества, который был бы рад стать вторым после Алиссона.

Многое зависит от Келлехера и его амбиций: если он выразит желание покинуть «Ливерпуль», клуб, скорее всего, отпустит его.