Келлехером интересуются три клуба АПЛ – но все зависит от него. «Ливерпуль» не хочет терять такого сменщика Алиссона
Пол Горст из Liverpool Echo поделился информацией о будущем Куивина Келлехера.
«Тоттенхэм», «Брентфорд» и «Брайтон» следят за ирландцем, поскольку готовятся к уходу своих основных вратарей.
«Ливерпуль» не хочет терять 24-летнего игрока, поскольку понимает, что будет очень сложно найти вратаря такого же качества, который был бы рад стать вторым после Алиссона.
Многое зависит от Келлехера и его амбиций: если он выразит желание покинуть «Ливерпуль», клуб, скорее всего, отпустит его.
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