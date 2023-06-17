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«Я снова его там задействую». Гарет Саутгейт доволен игрой Трента в полузащите

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Трент Александр-Арнолд играл в полузащите в матче Англии против Мальты на прошлой неделе, англичане разгромили соперника 4:0. Представитель «Ливерпуля» был назван игроком матча после того, как создал несколько опасных моментов и стал автором одного из голов.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не скрывал своего восхищения.

«Я не сомневаюсь, что снова задействую Трента в полузащите. Конечно, всегда нужно учитывать уровень соперника, но качество игры — это качество игры, и менее квалифицированные игроки не смогли бы добиться такого даже против более слабого соперника. Трент сделал все, на что мы надеялись, и, возможно, даже немного больше в прессинге и интенсивности. Я очень им доволен», - цитирует Саутгейта The Times.

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