Этот вариант понравится не всем.

Corriere dello Sport сообщает, что «Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы.

Мерсисайдцы уже подписали Алексиса Мак Аллистера в центральную зону, поэтому ожидается, что Клопп сосредоточится на укреплении флангов.

По информации итальянских СМИ, Кьеза открыт для переезда, поэтому вариант с «Ливерпулем» вполне вероятен. У 25-летнего игрока был смешанный сезон из-за травмы коленной связки.

«Бавария Мюнхен», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» - главные клубы, готовые конкурировать за трансфер Кьезы. Ожидается, что «Юве» потребует около £38 млн.