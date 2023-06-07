😲 Воу, « Ливерпуль» ищет вингера! В Италии пишут, что мерсисайдцы интересуются звездой Евро-2020. Фаны «Юве» - держитесь 😩
Этот вариант понравится не всем.
Corriere dello Sport сообщает, что «Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы.
Мерсисайдцы уже подписали Алексиса Мак Аллистера в центральную зону, поэтому ожидается, что Клопп сосредоточится на укреплении флангов.
По информации итальянских СМИ, Кьеза открыт для переезда, поэтому вариант с «Ливерпулем» вполне вероятен. У 25-летнего игрока был смешанный сезон из-за травмы коленной связки.
«Бавария Мюнхен», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» - главные клубы, готовые конкурировать за трансфер Кьезы. Ожидается, что «Юве» потребует около £38 млн.
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