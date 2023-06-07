LFC 2020
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😲 Воу, « Ливерпуль» ищет вингера! В Италии пишут, что мерсисайдцы интересуются звездой Евро-2020. Фаны «Юве» - держитесь 😩

Клубы Клубы
серия А Италия серия А Италия
Ювентус Ювентус
Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Ливерпуль Ливерпуль
Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

Этот вариант понравится не всем.

Corriere dello Sport сообщает, что «Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы.

Мерсисайдцы уже подписали Алексиса Мак Аллистера в центральную зону, поэтому ожидается, что Клопп сосредоточится на укреплении флангов.

Liverpool eyeing £38m deal for Juventus ace but face stiff competition from European giant

По информации итальянских СМИ, Кьеза открыт для переезда, поэтому вариант с «Ливерпулем» вполне вероятен. У 25-летнего игрока был смешанный сезон из-за травмы коленной связки.

«Бавария Мюнхен», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» - главные клубы, готовые конкурировать за трансфер Кьезы. Ожидается, что «Юве» потребует около £38 млн.

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