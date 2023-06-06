Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка своим самым сильным соперником в Премьер-лиге.

Холанд побил множество рекордов в первом сезоне в АПЛ после перехода прошлым летом в «Сити» из дортмундской «Боруссии». Он забил 36 голов в 35 играх и помог новой команде выиграть чемпионский титул, а уже завтра может помочь выиграть Лигу чемпионов.

В преддверии большого матча легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд спросил у Холанда в эфире BT Sport о самых сложных соперниках в этом сезоне.

«Тяжелее всего нам пришлось на «Энфилде». Я всегда говорил, что Ван Дейк очень хорош. Но, к счастью, я каждый день тренируюсь с Рубеном Диашом, Аканджи и Аке - это мне помогает противостоять сильным защитникам. Ван Дейк мне очень нравится – он быстрый, умный, а в воздухе играет просто нереально».

Холанд не смог забить в двух из трех матчах против «Ливерпуля» в сезоне 2022/23. «Сити» проиграл 1:3 в Суперкубке Англии в июле, а затем 0:1 в Премьер-лиге на «Энфилде» в октябре.

Холанд забил за «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Лиги и его команда выиграла 3:2, но Ван Дейк не играл за «Ливерпуль» в тот день.