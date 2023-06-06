Неудобно получилось.

Сегодня «Тоттенхэм» объявил о назначении Энджа Постекоглу главным тренером клуба. Ранее австралиец работал в «Селтике».

В одном из интервью в 2013 году, которое специалист давал австралийскому телеканалу Channel 10, он признался, что с детства болеет за «Ливерпуль» и даже называл клуб «мы».

«Я был болельщиком «Ливерпуля» почти всю жизнь. Я не совсем помню финал Кубка Англии 1971 года, в котором мы проиграли «Арсеналу», но я начал болеть за них вскоре после этого, − сказал Постекоглу. − Такие игроки как Кевин Киган, а затем Кенни Далглиш, стали моими героями. Я читал истории о Билле Шенкли, любил ту культуру, то, что они представляли и как играли.

Я вырос, поддерживая «Ливерпуль» − причина, по которой я сегодня работаю тренером. Я вырос на Билле Шенкли, Бобе Пэйсли и бутрум [комната, где проходили совещания тренерского штаба], на Ронни Моране, Джо Фэгане, Рое Эвансе, всех этих парнях. Такая философия осталась со мной.

Они играли в футбол, основанный на владении мячом, еще до того, как это стало модным во всем мире. С моей точки зрения, весь этот опыт будет захватывающим. Надеюсь для начала победить «Юнайтед», это будет неделя мечты».