Практически готов.

В разговоре с The Redmen TV Джейми Каррагер в очередной раз похвалил Трента Александера-Арнольда за его гибридную роль, предположив, что он тот, на кого стоит опираться в ближайшие годы.

«Его язык тела, когда он играет в полузащите и в защите, сильно отличается. Такое ощущение, что я наблюдаю за другим игроком. Некоторые передачи, которые он делает, впечатляют. Если бы мы купили Беллингема, насколько больше он смог бы сделать, чем Трент?

Когда «Ливерпуль» владеет мячом, кого бы вы ни купили, сколько бы ни потратили, они не смогут сделать больше, чем он. Думаю, в другом сезоне я бы подумал: давайте купим правого защитника и поставим его [Трента] в полузащиту, потому что этот парень слишком хорош, чтобы не быть центром команды.

Сейчас наступает такой момент, когда команда становится его командой, он становится капитаном. Уберите то, за что его критикуют, так как эти действия действительно не очень хороши. Он может совершенствоваться, хотя он никогда не будет великолепен в некоторых аспектах. Так давайте сфокусируемся на том, в чем он хорош».

С тех пор, как Юрген Клопп внедрил новую систему, Трент Александер-Арнольд вновь превратился в креативную силу и стал на данном отрезке лидером по голевым передачам. Однако нет никаких гарантий, что он будет действовать так же хорошо, если будет постоянно играть в полузащите. Вполне вероятно, что ему лучше переключаться во время игры с одной роли на другую.