Сезон 2022/23 получился неудачным для «Ливерпуля»: подопечные Юргена Клоппа финишировали только на пятой строчке Премьер-лиги.

Финансы клуба сильно пострадали из-за того, что «красные» не попали в зону Лиги чемпионов на следующий сезон.

По данным Mirror, в этом сезоне «Ливерпуль» заработал 161,2 миллиона фунтов в виде призовых и телевизионных доходов от Премьер-лиги.

Вот как распределились средства призового фонда Премьер-лиги в сезоне 2022/23, по данным Mirror:

1. «Манчестер Сити» — 170 млн фунтов

2. «Арсенал» — 167,8 млн фунтов

3. «Манчестер Юнайтед» — 165,5 млн фунтов

4. «Ньюкасл Юнайтед» — 163,4 млн фунтов

5. «Ливерпуль» — 161,2 млн фунтов

6. «Брайтон» — 159 млн фунтов

7. «Астон Вилла» — 156,8 млн фунтов

8. «Тоттенхэм» — 154,6 млн фунтов

9. Брентфорд — 152,4 млн фунтов

10. «Фулхэм» — 150,2 млн фунтов

11. «Кристал Пэлас» — 148 млн фунтов

12. «Челси» — 145,8 млн фунтов

13. «Вулверхэмптон» — 143,6 млн фунтов

14. «Вест Хэм» — 141,4 млн фунтов стерлингов

15. «Борнмут» — 139,2 млн фунтов стерлингов

16. «Ноттингем Форест» — 137 млн фунтов

17. «Эвертон» — 134,8 млн фунтов

18. «Лестер» — 132,6 млн фунтов

19. «Лидс» — 130,4 млн фунтов

20. «Саутгемптон» — 128,2 млн фунтов