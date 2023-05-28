LFC 2020
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Болельщики «Ливерпуля» готовятся к Лиге Европы: нашли у одного из соперников стадион, через который идет железная дорога😳😳😳

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Такой арены вы еще не видели.

«Ливерпуль» совершенно точно пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов - по этому поводу переживают как сами игроки, так и болельщики клуба.

Юрген Клопп впервые не смог вывести «Ливерпуль» в ЛЧ в свой полноценный сезон в клубе. Клопп принял «красных» по ходу сезона-2015/16, в котором мерсисайдцы финишировали в Премьер-лиге на 8-м месте.

После этого «Ливерпуль» шесть сезонов подряд квалифицировался в Лигу чемпионов. На этом отрезке «красные» трижды доходили до финала ЛЧ и один раз выиграли турнир.

Фанаты в соцсетях иронизируют, что в следующем евросезоне «красные» вполне могут оказаться в Словакии, об этой поездке они уже мечтают - все дело в местном стадионе.

Железная дорога здесь была построена для лесозаготовок еще в 1909 году. В 1927 году между Черным Балогом и Гронецом было разрешено пассажирское движение.

Дорога была закрыта в 1982 году, вскоре здесь появился стадион, но десять лет спустя энтузиасты отремонтировали ее и вновь открыли для туристов.

Train Through a Football Stadium | Amusing Planet

1 комментарий

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Сергей Ямковой
Жесть, так можно во время вброса мяча раздавить футболиста 🤽‍♀️🚂
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