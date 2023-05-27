LFC 2020
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😆«Ради этого стоило занять 5 место». Клопп узнал новое слово и не смог сдержать смех

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Юрген Клопп Юрген Клопп
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Все еще изучает разные стороны английского языка.

На пресс-конференции перед матчем с «Саугемптоном» Юргена Клоппа спросили об участии «Ливерпуля» в Лиге Европы следующего сезона. Журналист использовал слово, которое немец не знал, что его сильно позабавило.

Один из журналистов спросил: «Участие в Лиге Европы − это как booby [дословный перевод − балбес, хотя немец мог подумать про грудь] приз?»

На что Клопп переспросил: «Что?»

В конце концов, пресс-секретарь клуба, сидящий рядом, пояснил: «Приз, который вы бы не хотели выиграть».

Клопп попытался взять себя в руки, пока журналист продолжал свой вопрос: «Реальная возможность побороться за европейский трофей − это не то, от чего вы будете воротить носом?»

Юрген не сдержался и снова произнес: «Нет. Что, booby? (смеется) Мне нужно было занять пятое место, чтобы выучить это слово».

Очевидно, что Клопп пришел на разговор с журналистами изначально в хорошем расположении духа, даже несмотря на тот факт, что команда пролетела мимо Лиги чемпионов. А как иначе объяснить его реакцию на это слово?

10 комментариев

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10ztv
в следующем году он и севилью вспомнит
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Schiaff1no
Какой же Клопп лингвист
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Евгений Вырныгаев
Ответ 10ztv
в следующем году он и севилью вспомнит
в следующем году её в ЛЕ не будет. Победитель играет в ЛЧ
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Амина Ибрагимова
Обожаю этого человека. Он гений в футболе
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MyGerodot
Клопп всегда держит и удары, и подколы, и прочие задирания. Он отличный парень, ещё бы ему удачи - поменьше травм в команде.
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Арсений Чернобаев
вроде по английски грудь это teets
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Евгений Вырныгаев
в следующем году её в ЛЕ не будет. Победитель играет в ЛЧ
а тогда как Севилья умудрилась трижды подряд взять турнир ?
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Alexey Ostapenko
Ответ sinkindragon@gmail.com
а тогда как Севилья умудрилась трижды подряд взять турнир ?
Ну кстати, да.
3-е место в группе и привет снова ЛЕ.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Евгений Вырныгаев
в следующем году её в ЛЕ не будет. Победитель играет в ЛЧ
Кажется, ты забыл их беспроигрышную схему: выигрываешь ЛЕ, занимаешь 3-е место в группе ЛЧ, выходишь в ПО ЛЕ, выигрываешь ЛЕ🔄🤓
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Никита Никулин
Автор
Ответ Арсений Чернобаев
вроде по английски грудь это teets
Во-первых, tits, во-вторых, есть вариант boobs.
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