10 комментариев

Все еще изучает разные стороны английского языка.

На пресс-конференции перед матчем с «Саугемптоном» Юргена Клоппа спросили об участии «Ливерпуля» в Лиге Европы следующего сезона. Журналист использовал слово, которое немец не знал, что его сильно позабавило.

Один из журналистов спросил: «Участие в Лиге Европы − это как booby [дословный перевод − балбес, хотя немец мог подумать про грудь] приз?»

На что Клопп переспросил: «Что?»

В конце концов, пресс-секретарь клуба, сидящий рядом, пояснил: «Приз, который вы бы не хотели выиграть».

Клопп попытался взять себя в руки, пока журналист продолжал свой вопрос: «Реальная возможность побороться за европейский трофей − это не то, от чего вы будете воротить носом?»

Юрген не сдержался и снова произнес: «Нет. Что, booby? (смеется) Мне нужно было занять пятое место, чтобы выучить это слово».

Очевидно, что Клопп пришел на разговор с журналистами изначально в хорошем расположении духа, даже несмотря на тот факт, что команда пролетела мимо Лиги чемпионов. А как иначе объяснить его реакцию на это слово?