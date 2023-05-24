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Свободная касса! Звезду «Ливерпуля» заметили на выдаче заказов в «Макдоналдсе» 🍔🍟

Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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Готовится к завершению карьеры? (шутка)

На днях фанаты заметили нечто абсолютно небывалое, заехав за чизбургером в ливерпульский «Макдональдс», — гостей там обслуживал Вирджил ван Дейк.

В сети появилось видео, как защитник «Ливерпуля» помогает в выдаче заказов на кухне ресторана быстрого питания в Киркби, а после отправляется в зал с подносом, полностью уставленным мороженым Макфлурри.

Конечно же, Вирджил там оказался неслучайно. Это еще одно мероприятие в рамках программы McDonald's Fun Football, которая организует бесплатные футбольные тренировки для детей всех возрастов и любого пола, у которых нет возможности заниматься постоянно.

Это уже не первый раз, когда ван Дейк поддерживает Fun Football — 10 апреля в другом «Макдональдсе» он читал книги для юных фанатов.

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