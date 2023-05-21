23 комментария

Матч «Мадрида» против «Валенсии» в воскресенье вечером был омрачен буллингом Винисиуса, который в итоге был удален с поля за агрессивное поведение на 97-й минуте после ссоры с Уго Дуро.

По завершении игры многие представители футбольной элиты высказались в поддержку бразильца.

Ранее в этом сезоне, накануне матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом», Юргена Клоппа спросили о Винисиусе на пресс-конференции – не навлекает ли Винисиус оскорбления на себя провокативным стилем своей игры.

«Делает ли он на поле что-то, что может вызвать такую реакцию? В мире нет ничего, что могло бы оправдать расизм. Представьте, если бы я сказал «да», это было бы полным безумием», - ответил тренер «Ливерпуля».

Клопп, назвавший бразильца игроком «мирового класса», добавил: «В финале Лиги чемпионов — в очень юном возрасте — его не смутило то, как проходила игра, когда его команда не всегда доминировала на поле. Он был рядом в решающий момент, я уверен, что уже в очень юном возрасте он стал легендой «Реала». Надеюсь, его не смущают какие-то идиоты, которые что-то говорят о нем».