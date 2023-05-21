LFC 2020
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«Нет ничего, что могло бы оправдать расизм». Юрген Клопп дал четкий ответ по ситуации с Винисиусом

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Матч «Мадрида» против «Валенсии» в воскресенье вечером был омрачен буллингом Винисиуса, который в итоге был удален с поля за агрессивное поведение на 97-й минуте после ссоры с Уго Дуро.

По завершении игры многие представители футбольной элиты высказались в поддержку бразильца.

Ранее в этом сезоне, накануне матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом», Юргена Клоппа спросили о Винисиусе на пресс-конференции – не навлекает ли Винисиус оскорбления на себя провокативным стилем своей игры.

«Делает ли он на поле что-то, что может вызвать такую реакцию? В мире нет ничего, что могло бы оправдать расизм. Представьте, если бы я сказал «да», это было бы полным безумием», - ответил тренер «Ливерпуля».

Клопп, назвавший бразильца игроком «мирового класса», добавил: «В финале Лиги чемпионов — в очень юном возрасте — его не смутило то, как проходила игра, когда его команда не всегда доминировала на поле. Он был рядом в решающий момент, я уверен, что уже в очень юном возрасте он стал легендой «Реала». Надеюсь, его не смущают какие-то идиоты, которые что-то говорят о нем».

 

23 комментария

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Lord Baium
Ответ Mr. Angel
А расизм это часть науки? Не знал, что в твоих школах учат оскорблять людей из-за цвета их кожи
Забей, на спортсе много расистов и нациков. Для них нормально называть человека угольком, подгорелым, негром, черномазым и т.д. Примитивный ум аргументирует так: "ну он жы чоооооорныыыый, гыгыгыг".

Для них это вообще не понять, прям вот вообще. Причем для этих же людей существуют русаки, хохлы, бульбаши и т.д. Для них это норма общения – общаться с уничижением и оскорблением без повода.
+12
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Mr. Angel
Ответ Kapitelman Abram
«Нет ничего, что могло бы оправдать расизм».(с) Биология...Не? Про расы Клопп не слышал? Или биология в немецких школах лженауко!?...)))
А расизм это часть науки? Не знал, что в твоих школах учат оскорблять людей из-за цвета их кожи
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Любитель пожрать
В России много расистов, судя по комментариям на спортсе.
+8
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А.В. Бубнов
Ответ Любитель пожрать
В России много расистов, судя по комментариям на спортсе.
Да уж... И это в стране победившей в 1945 году, сами знаете что...
+3
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Kapitelman Abram
«Нет ничего, что могло бы оправдать расизм».(с) Биология...Не? Про расы Клопп не слышал? Или биология в немецких школах лженауко!?...)))
крыша совсем поехала, чтоле?
+2
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Nikolay Kozlov
Какой же Клопа не расист!
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Любитель пожрать
Ответ А.В. Бубнов
Да уж... И это в стране победившей в 1945 году, сами знаете что...
От этого страшно вдвойне.
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А.В. Бубнов
Ответ Заяцволк
Э-э, стоп-стоп. Какова причина расизма ? Расизм идёт от глупости, невежества. Глупо оскорблять всю расу, если кто-то один мерзко себя ведёт. Получается, у расистов просто недостаток ума. Наш Юрген говорит, что это не является оправданием. Получается, наш Юрген дискриминирует тех, у кого недостаток ума. Это что ж, наш Юрген считает, что например к толстым надо относиться толерантно, а к людям с недостатком ума не нужно ?
Тут таких неумных много, когда нечего ответить, ищут грамматические ошибка. И сразу становится понятно - граммарнаци)
То, что ты пишель, называется - толерантность. На Спортсу его вариация - троллераниность)
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А.В. Бубнов
Ответ Любитель пожрать
От этого страшно вдвойне.
Короткая память.
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А.В. Бубнов
Ответ Геннадий Чеботарев
конечно расссизму не должно быть места в жизни вообще и за это надо очень серьезно наказывать. но где рассизм в том что кто то сделал куклу и повесил ее? получается не стыковка. куклу условного президента или ему подобного можно сделать и можно потом прелюдео сжечь и это правильно и нормально. а если бы презик был чернокожим,к примеру Адама,то это рассизм? но позвольте так делали и не раз и жгли и палили куклу абамы и ничего!!! из ничего пытаются раздуть пионерский костер. его что обзывали грязный нигер или подобными словами? нет. ему кричали фаны обещъяна сдохни,во всяком случае так тут писали. а завтра его назовут дубом и опять будет рассизм,ведь дуб бывает мареным,очень темного цвета.
Ты ерничаешь и при этом всё отлично понимаешь.
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А.В. Бубнов
Ответ Kapitelman Abram
Смотрю в комментах появились многогендерные овощечеловеки...))) Пы.Сы. Не пишите мне. Я вами брезгую...)))
А чего тебе побоявщемуся указать за кого топишь не писать*? Только если на тебя *
Пхахаха
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SOSLAN GABACHIEV
Ответ Заяцволк
Э-э, стоп-стоп. Какова причина расизма ? Расизм идёт от глупости, невежества. Глупо оскорблять всю расу, если кто-то один мерзко себя ведёт. Получается, у расистов просто недостаток ума. Наш Юрген говорит, что это не является оправданием. Получается, наш Юрген дискриминирует тех, у кого недостаток ума. Это что ж, наш Юрген считает, что например к толстым надо относиться толерантно, а к людям с недостатком ума не нужно ?
Не смотрел фильм "Банды Нью-Йорка"?
Там был один момент, который подходит к твоему комментарию.
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Vlad
Ответ Tommy_2_0_7
Вы путаете пос-советское пространство и его менталитет (будет хуже, как вы сказали) с европейским. Только здесь могут делать "назло". Там знают последствия наказаний. Думаю как раз наоборот - все будет значительно лучше. И в зависимости от тяжести наказания, ситуация будет улучшаться прямо пропорционально.
Не думаю. Вы бы наверное тоже бы за коллегу заступились. Тут ведь один юзер писал, что одноклубники должны поддерживать товарища, даже если он не прав. Себальос сказал, что винисиус должен извиниться перед болельщиками Валенсии. Так этот юзер осудил Себальоса, сказав, что тот на двух стульях сидит. Потому будь я на месте арбитров, из коллегиальной солидарности предвзято стал бы судить именно игрока, а если ещё и руководство и тренер, то дальше больше. Или Вы наивно полагаете, что судья не может повлиять на ход матча, боясь наказаний? Примеров уйма: Оливер, Кашшаи, Чакыр, тот же Эвребе и Айтекин, о которых вы как мадридист не можете не знать.
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Tommy_2_0_7
Ответ Vlad
Пусть усилится винисиусом. Глядишь и в ЛЧ попадёт в следующем сезоне. Хотя думаю, что дурная слава теперь будет преследовать его. И даже будет идти впереди самого винисиуса. Так что теперь куда бы он ни пошёл, к нему останется такое отношение. А после того как арбитров отстранили, то теперь будет ещё хуже.
Вы путаете пос-советское пространство и его менталитет (будет хуже, как вы сказали) с европейским. Только здесь могут делать "назло". Там знают последствия наказаний. Думаю как раз наоборот - все будет значительно лучше. И в зависимости от тяжести наказания, ситуация будет улучшаться прямо пропорционально.
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Ivang King
Ответ Lord Baium
Забей, на спортсе много расистов и нациков. Для них нормально называть человека угольком, подгорелым, негром, черномазым и т.д. Примитивный ум аргументирует так: "ну он жы чоооооорныыыый, гыгыгыг". Для них это вообще не понять, прям вот вообще. Причем для этих же людей существуют русаки, хохлы, бульбаши и т.д. Для них это норма общения – общаться с уничижением и оскорблением без повода.
Неужели здравый комент не заминусовали ?! А то я смотрю сейчас в тренде поддерживать этих отморозков и обвиняя вини что что люди начали обращать на это внимания. Как по мне, вини герой в своём роде, много случаев расизма выявлено, а решений нет, где футболист просто в слезах уходил с поля и заканчивал карьеру, где в драки лезли, конечно были случаи как с Дани, но тем не менее вся шумиха вокруг вини не с проста, он добился этим своей игрой и реакцией на этот беспредел! За вини-за справедливость ✊
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А.В. Бубнов
Ответ Pim
как ты относишься к людям, которые называют условно среднего российского футболиста кривоногим?
Трезво оценивающие российский футбол?
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Pim
Ответ Lord Baium
Забей, на спортсе много расистов и нациков. Для них нормально называть человека угольком, подгорелым, негром, черномазым и т.д. Примитивный ум аргументирует так: "ну он жы чоооооорныыыый, гыгыгыг". Для них это вообще не понять, прям вот вообще. Причем для этих же людей существуют русаки, хохлы, бульбаши и т.д. Для них это норма общения – общаться с уничижением и оскорблением без повода.
как ты относишься к людям, которые называют условно среднего российского футболиста кривоногим?
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