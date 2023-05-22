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Йорг Шмадтке подпишет краткосрочный контракт и станет спортивным директором «Ливерпуля» уже на этой неделе

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Йорг Шмадтке может подписать краткосрочный контракт с «Ливерпулем» уже на этой неделе.

Бывший представитель «Вольфсбурга» готов занять пост спортивного директора «Ливерпуля» до открытия летнего трансферного окна.

Контракт будет возможно продлить, если обе стороны останутся довольны совместной работой.

«Если бы так произойдет, то это не решение Юргена Клоппа, потому что мы оба немцы или знаем друг друга. Это не имеет к делу никакого отношения», — сказал Юрген Клопп о назначении Шмадтке.

«Я знаю Йорга Шмадтке очень-очень давно. Возможно, он знает меня не так долго, как я его знаю, потому что он был намного лучше, как игрок, чем я, но мы начали в одно и то же время второй этап карьеры».

«Я стал тренером в «Майнце», а он стал спортивным директором в «Ахене», двух командах с одинаковым статусом. Поэтому мы немного знаем друг друга. Он хороший парень, умный парень».

 

 

1 комментарий

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Alex Sarus
Ммм не совсем понятна стратегия. А если не сработаются, кто будет тогда?
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