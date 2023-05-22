Второй по значимости еврокубок тоже неплохо.

«Мы сделаем ее [Лигу Европы] своим турниром», − сказал в интервью BBC Sport Юрген Клопп, обсуждая вероятность не попадания клуба в Лигу чемпионов.

«Я не настолько избалован. То, что мы уже квалифицировались в Лигу Европы, просто невероятно, учитывая все команды вокруг нас. Это действительно сложно, и мы сделали это, что хорошо. Мы были так далеко, что долго не могли даже услышать звук Лиги чемпионов. Лига Европы − абсолютно нормально. Посмотрим, что сможем сделать».

Последний раз «Ливерпуль» играл в этом турнире в сезоне-2015/2016. Тогда Клопп только пришел в клуб. Немец довел команду до финала, где она уступила «Севилье». В следующем сезоне «красные» будут играть только на победу.