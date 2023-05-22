LFC 2020
Блог

«Сделаем ее своей». Клопп заявил о притязаниях «Ливерпуля» на еврокубок

Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Юрген Клопп Юрген Клопп
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Второй по значимости еврокубок тоже неплохо.

«Мы сделаем ее [Лигу Европы] своим турниром», − сказал в интервью BBC Sport Юрген Клопп, обсуждая вероятность не попадания клуба в Лигу чемпионов.

«Я не настолько избалован. То, что мы уже квалифицировались в Лигу Европы, просто невероятно, учитывая все команды вокруг нас. Это действительно сложно, и мы сделали это, что хорошо. Мы были так далеко, что долго не могли даже услышать звук Лиги чемпионов. Лига Европы − абсолютно нормально. Посмотрим, что сможем сделать».

Последний раз «Ливерпуль» играл в этом турнире в сезоне-2015/2016. Тогда Клопп только пришел в клуб. Немец довел команду до финала, где она уступила «Севилье». В следующем сезоне «красные» будут играть только на победу.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Для Ливерпуля было бы лучше никуда не попасть ни в лигу Европы ни в лигу конференций и сосредоточиться в следующем сезоне только на внутренних турнирах. Арсенал играл там смешанным составом и вылетел от Спортинга выбрав борьбу в АПЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий