Логичный вопрос от тренера.

Юрген Клопп пропустит ближайший матч с «Астон Виллой» из-за дисквалификации. Сам тренер считает, что отделался легким испугом, ведь мог получить более длительный бан.

«Вокруг меня все были настроены довольно негативно. Они думали, что будет больше [матчей дисквалификации]. Одна игра − это нормально», − сказал Юрген на пресс-конференции.

«Это будет похоже на матч с «Саутгемптоном» (когда Клопп уже отбывал одноматчевую дисквалификацию за удаление в игре против «Сити»). Тот же процесс. Смогу наблюдать за игрой с лучшей позиции и буду на связи со своими тренерами».

На самом деле боссу «Ливерпуля» дали два матча, но вторую игру он пропустит до конца следующего сезона. Кроме этого Клоппу дали штраф в 75 тысяч фунтов за то, что он сомневался в честности судьи Пола Тирни.

«Хотел бы знать, куда пойдут эти деньги, − добавил он. − Идут ли они на благое дело? Если да, то я с удовольствием заплачу их. Если ФА оставит их себе, тогда нам нужно будет поговорить еще раз, так как это было бы немного жестоко».