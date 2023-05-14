Отличная идея.

Как сообщает The Mirror, глава PGMOL (Professional Game Match Officials Limited — организация, отвечающая за судейство игр в английском профессиональном футболе) Ховард Уэбб примет участие в футбольном шоу Monday Night Football на канале Sky Sports во время матча Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».

Бывший судья будет там, чтобы объяснять решения VAR, и впервые этот процесс будет сопровождаться аудиозаписью переговоров между арбитром с комнатой VAR.

Правила ФИФА не разрешают транслировать аудио общения между сотрудниками в прямом эфире, но зато разрешается опубликовать его после игры.

Из статьи не совсем ясно, будет ли у болельщиков возможность послушать переговоры прямо из матча с «Лестером» сразу после окончания основного времени или же речь идет о более ранних играх.

Однако, поскольку Юрген Клопп нередко возмущался из-за работы VAR в этом сезоне, есть большая вероятность, что решения, касающиеся «Ливерпуля», будут обсуждаться в любом случае.

Тренер точно должен быть рад, что специалист будет следить за ходом матча его команды в прямом эфире, и, в случае чего, сможет сказать свое веское слово.