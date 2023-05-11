Но для кого?

Вспоминая гол Алиссона «Вест Бромвичу» в 2021 году, который помог «Ливерпулю» квалифицироваться в Лигу чемпионов, Юрген Клопп сказал: «Чудеса случаются».

Однако немецкий специалист признает, что если «Манчестер Юнайтед» финиширует выше мерсисайдцев, то это не покажется ему несправедливым результатом.

«Все было в наших руках. Теперь мы должны победить, но, возможно, ничего не изменится. Несколько недель назад Лига чемпионов была совершенно недосягаемой мечтой, но мы стали ближе.

Если «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» закончат сезон выше нас, то они сделают это заслуженно. Дело только в том, что мы выигрываем. Вот и все», - заявил Клопп.

Кто закончит сезон выше?