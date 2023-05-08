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«Ливерпуль» внимательно следит за прогрессом Хаби Алонсо. У клуба есть на него долгоиграющие планы 👀

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Может стать легендой не только как игрок...

Тренерский штаб «Ливерпуля» вполне укомплектован до 2026 года, но клубу все равно нужно думать о том, кто же может возглавить команду после Юргена Клоппа.

Вот почему, по словам Нила Джонса из Goal, «красные» хорошо осведомлены о развитии Хаби Алонсо на посту главного тренера леверкузенского «Байера».

Бывший полузащитник «Ливерпуля» получает восторженные отзывы о своей работе в свой первый год в качестве главного тренера первой команды. Он вывел «Байер» из зоны вылета в верхнюю часть турнирной таблицы. На данный момент они занимают шестое место и борются за то, чтобы остаться в зоне еврокубков.

«Ливерпуль» не собирается менять тренера даже после такого тяжелого сезона. Тем не менее, мерсисайдцы будут с интересом наблюдать за тем, как Алонсо набирается опыта в «Байере» или же уже в АПЛ, так как «Тоттенхэм» рассматривает испанца как одного из кандидатов на пост своего следующего тренера.

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