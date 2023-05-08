LFC 2020
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«Как глоток свежего воздуха». Клопп объяснил планы создать новый стиль «Ливерпуля»

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Юрген Клопп Юрген Клопп
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Скоро увидим новый клуб.

Во время разговора с журналистами Юрген Клопп рассказал о том, что использует последние несколько игр сезона для внедрения нового стиля игры «Ливерпуля».

«Мы начали новый для нас процесс. Для нас это глоток свежего воздуха. Тренерский состав другой, занятия другие, все как будто бы мы расправили грудь. Давайте сделаем это, нам больше нечего терять в этом году. Так что почему бы нам не начать новый «Ливерпуль» уже сейчас − это мы и сделали.

Я вижу много хороших моментов. Но, конечно, мы должны адаптироваться, мы должны учиться, мы должны совершенствоваться и мы это сделаем. На данный момент мы проводим по три игры в неделю, поэтому нет возможности улучшить игру, кроме как сказать ребятам «тут было хорошо», а вот «тут было не очень хорошо».

В этом сезоне «Ливерпулю» осталось сыграть три матча. Команда надеется взять 100% очков и надеяться на то, что кто-то из пары «Юнайтед» и «Ньюкасл» оступится. Похоже, что Клопп планирует изменить или подправить стиль клуба. Предстоит узнать, как команда на это отреагирует.

2 комментария

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Санжар Уразбаев
Было бы здорово в конце попасть в ЛЧ как в 20/21 ))
+4
0
+4
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Санжар Уразбаев
Было бы здорово в конце попасть в ЛЧ как в 20/21 ))
почти не сомневаюсь, что попадут
0
0
0
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