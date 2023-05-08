«Ливерпуль» в настоящее время занимается расширением трибуны «Энфилд Роуд», и кажется, что ремонтные работы близки к завершению.

Вице-президент «Ливерпуля» по эксплуатации стадиона сказал о расширении:

«С сентября 2021 года и до последней игры в этом сезоне мы провели 50 матчей первой мужской команды, один матч женской команды, три благотворительных матча легенд клуба и три концерта — и все это посреди действующей строительной площадки».

«Это было сложно с точки зрения логистики, но нам удалось сохранить вместимость, поэтому фанаты могли наслаждаться футболом во время работ. Мы на правильном пути и будем готовы к сезону 2023/24. Мы с нетерпением ждем, когда еще 7000 болельщиков смогут посетить этот невероятный стадион».

После расширения трибуны, «Энфилд» сможет вместить 61 000 болельщиков.