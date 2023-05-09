10 комментариев

В Премьер-лиге «Ливерпуль» набрал неплохой ход. «Красные» одержали шесть побед подряд, впереди у подопечных Клоппа еще три матча.

Но «Ливерпулю» все равно придется надеяться на то, что «Юнайтед» и «Брайтон» потеряют очки, если «красные» хотят попасть в топ-4 АПЛ.

При этом суперкомпьютер проекта FiveThirtyEight не верит в то, что команда окажется в четверке лучших. Согласно обновленному прогнозу, «Ливерпуль» в конце сезона расположится на пятой строчке турнирной таблицы.

Топ-6 Премьер-лиги сезона 2022/23 по версии FiveThirtyEight

1. «Манчестер Сити» — 91 очко;

2. «Арсенал» — 87 очков;

3. «Ньюкасл» — 72 очка;

4. «Манчестер Юнайтед» — 71 очко;

5. «Ливерпуль» — 68 очков;

6. «Брайтон» — 62 очка.

Следующие матчи «Ливерпуль» проведет против «Лестера», «Астон Виллы» и «Саутгемптона».

Как вам прогноз суперкомпьютера? По вашему, на каком месте в этом сезоне финишируют «красные»?