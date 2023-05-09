LFC 2020
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Шести побед подряд недостаточно. Суперкомпьютер спрогнозировал, на каком месте «Ливерпуль» окажется в конце сезона

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Юрген Клопп Юрген Клопп
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В Премьер-лиге «Ливерпуль» набрал неплохой ход. «Красные» одержали шесть побед подряд, впереди у подопечных Клоппа еще три матча.

Но «Ливерпулю» все равно придется надеяться на то, что «Юнайтед» и «Брайтон» потеряют очки, если «красные» хотят попасть в топ-4 АПЛ.

При этом суперкомпьютер проекта FiveThirtyEight не верит в то, что команда окажется в четверке лучших. Согласно обновленному прогнозу, «Ливерпуль» в конце сезона расположится на пятой строчке турнирной таблицы.

Топ-6 Премьер-лиги сезона 2022/23 по версии FiveThirtyEight

1. «Манчестер Сити» — 91 очко;

2. «Арсенал» — 87 очков;

3.  «Ньюкасл» — 72 очка;

4. «Манчестер Юнайтед» — 71 очко;

5. «Ливерпуль» — 68 очков;

6. «Брайтон» — 62 очка.

Следующие матчи «Ливерпуль» проведет против «Лестера», «Астон Виллы» и «Саутгемптона».

Как вам прогноз суперкомпьютера? По вашему, на каком месте в этом сезоне финишируют «красные»? 

10 комментариев

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Санжар Уразбаев
Надеемся на осечки Ман Ю
+14
-1
+13
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Lord Baium
Ответ Danik214
И осечку Нью-Касла, ведь возможно что и мы можем быть на 3 месте, верим в Ливерпуль. YNWA ❤️
Это называется "зажрались".
Недавно Ливерпуль был в таком ужасном состоянии и в далеком отрыве от топ-4, что было очень опрометчиво думать, что клубы сверху проиграют по 3 матча подряд.
А тут вы уже третье место хотите.
Клопп и Ко верно говорят. Не считайте чужие очки и играйте свои матчи. Ливерпулю нужно выиграть все матчи, но не ждите, что МЮ и Ньюкасл все свои проиграют.
+11
0
+11
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Danik214
Ответ Санжар Уразбаев
Надеемся на осечки Ман Ю
И осечку Нью-Касла, ведь возможно что и мы можем быть на 3 месте, верим в Ливерпуль. YNWA ❤️
+6
-1
+5
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Талгат Бобров
Можно надеяться на потери конкурентов, но слабо верится, что сами не потеряем. Такова в этом сезоне наша игра(
+3
-1
+2
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Vitalijus Bilevicius
Причем здесь Брайтон, честно говоря, не понял. Он уже отстает на очко, ему еще играть с Арсеналом и Ньюкаслом в гостях, да с Сити дома, а он пятерку от стоящего на вылет Эвертона получает
+1
0
+1
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Талгат Бобров
Можно надеяться на потери конкурентов, но слабо верится, что сами не потеряем. Такова в этом сезоне наша игра(
в сезоне - да, в последних 6 играх - нет.
+1
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ПЕНСИОНЕР
Очень надеемся на четвёрку !!!
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dnssda
Помимо МЮ там еще и у НьюКасла не все решено, так что у Ливерпуля два шанса
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Skywalkker
Вот что называется доверие со стороны боссов Ливерпуля, Клопп вернул команду в топ и будет бороться за путёвку в ЛЧ!
0
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Scouser
3 победы и 71. все что надо сделать. а как будет у мю посмотрим
0
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