10 комментариев

Шести побед подряд недостаточно. Суперкомпьютер спрогнозировал, на каком месте «Ливерпуль» окажется в конце сезона
В Премьер-лиге «Ливерпуль» набрал неплохой ход. «Красные» одержали шесть побед подряд, впереди у подопечных Клоппа еще три матча.
Но «Ливерпулю» все равно придется надеяться на то, что «Юнайтед» и «Брайтон» потеряют очки, если «красные» хотят попасть в топ-4 АПЛ.
При этом суперкомпьютер проекта FiveThirtyEight не верит в то, что команда окажется в четверке лучших. Согласно обновленному прогнозу, «Ливерпуль» в конце сезона расположится на пятой строчке турнирной таблицы.
Топ-6 Премьер-лиги сезона 2022/23 по версии FiveThirtyEight
1. «Манчестер Сити» — 91 очко;
2. «Арсенал» — 87 очков;
3. «Ньюкасл» — 72 очка;
4. «Манчестер Юнайтед» — 71 очко;
5. «Ливерпуль» — 68 очков;
6. «Брайтон» — 62 очка.
Следующие матчи «Ливерпуль» проведет против «Лестера», «Астон Виллы» и «Саутгемптона».
Как вам прогноз суперкомпьютера? По вашему, на каком месте в этом сезоне финишируют «красные»?
Недавно Ливерпуль был в таком ужасном состоянии и в далеком отрыве от топ-4, что было очень опрометчиво думать, что клубы сверху проиграют по 3 матча подряд.
А тут вы уже третье место хотите.
Клопп и Ко верно говорят. Не считайте чужие очки и играйте свои матчи. Ливерпулю нужно выиграть все матчи, но не ждите, что МЮ и Ньюкасл все свои проиграют.