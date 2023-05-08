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«Какой феноменальный игрок». Ричардс рассыпался в комплиментах к одному из игроков «Ливерпуля»

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Мохамед Салах Мохамед Салах
Футбол Футбол

Вошел в историю мерсисайдцев.

Бывший защитник «Сити» и футбольный эксперт Майка Ричардс в своей колонке для Daily Mail написал следующее: «В раздевалках лучших команд никогда нет места для подведения итогов или размышления о том, чего добились отдельные игроки. Все внимание сосредоточено на том, что будет дальше.

Поэтому достижение Мохамеда Салаха в 100 голов на «Энфилде» и 186 в общей сложности за «Ливерпуль» не будет обсуждаться.

Игроки «Ливерпуля» будут сосредоточены на том, чтобы попытаться зацепиться за место в четверке сильнейших. Остальные же смогут полюбоваться на него.

Две недели назад я объяснял, что делает Мо настолько особенным. Мне нужно кое-что обновить: сейчас он действительно меня удивляет. Какой же феноменальный игрок!»

Кажется удивительным, что в 2017 году «Ливерпуль» заплатил за Салаха «Роме» всего 36,5 млн фунтов. С тех пор он провел за «красных» 302 матча, забил 186 мячей и занимает пятое место в списке лучших бомбардиров клуба всех времен.

До конца сезона еще осталось время, а египтянин явно пополнит свой счет на несколько голов. Место в Лиге чемпионов маловероятно, но команда будет сражаться до последнего.

3 комментария

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Едил Естаев
Ответ Спартак Уокер
Да Салах сейчас лучший в Ливерпуле
Алиссон лучший в этом сезоне у Ливерпуля. Единственный стабильный игрок за 22/23
+11
-2
+9
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Спартак Уокер
Да Салах сейчас лучший в Ливерпуле
+7
-2
+5
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Red Line
one season wonder, they said)
0
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0
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