Вошел в историю мерсисайдцев.

Бывший защитник «Сити» и футбольный эксперт Майка Ричардс в своей колонке для Daily Mail написал следующее: «В раздевалках лучших команд никогда нет места для подведения итогов или размышления о том, чего добились отдельные игроки. Все внимание сосредоточено на том, что будет дальше.

Поэтому достижение Мохамеда Салаха в 100 голов на «Энфилде» и 186 в общей сложности за «Ливерпуль» не будет обсуждаться.

Игроки «Ливерпуля» будут сосредоточены на том, чтобы попытаться зацепиться за место в четверке сильнейших. Остальные же смогут полюбоваться на него.

Две недели назад я объяснял, что делает Мо настолько особенным. Мне нужно кое-что обновить: сейчас он действительно меня удивляет. Какой же феноменальный игрок!»

Кажется удивительным, что в 2017 году «Ливерпуль» заплатил за Салаха «Роме» всего 36,5 млн фунтов. С тех пор он провел за «красных» 302 матча, забил 186 мячей и занимает пятое место в списке лучших бомбардиров клуба всех времен.

До конца сезона еще осталось время, а египтянин явно пополнит свой счет на несколько голов. Место в Лиге чемпионов маловероятно, но команда будет сражаться до последнего.