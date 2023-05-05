20 комментариев

Важнейшие три очка.

«Ливерпуль» продолжает вести трудную борьбу за право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Клубу Юргена Клоппа нужно рассчитывать не только на свои силы, но и ждать осечек конкурентов.

Сегодня на «Энфилде» «мерсисайдцы» справились со своим делом − в сложном матче с непростым соперником «Брентфордом» набрали важные три очка (1:0). Единственный мяч в игре забил Мохамед Салах.

Лучший игрок матча − Мохамед Салах. Египтянин набрал отличную форму. Еще пару месяцев назад он получал немало критики, а теперь на его счету 7 голов в 7 последних матчах клуба. Сегодняшний мяч − один из самых важных в сезоне.

Худший игрок матча − Дарвин Нуньес. Уругваец все не может нащупать свою игру. Сегодня Дарвин нанес два удара, один из них был не в створ, а второй заблокирован. Имел момент, но не реализовал его. Форварда заменили по истечение часа игры.

Оценки от SofaScore

Кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча против «Брентфорда»? Пишите в комментариях.