LFC 2020
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Лучший − Салах, худший − Нуньес. Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Брентфорда»

Ливерпуль Ливерпуль
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
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Мохамед Салах Мохамед Салах
Футбол Футбол

Важнейшие три очка.

«Ливерпуль» продолжает вести трудную борьбу за право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Клубу Юргена Клоппа нужно рассчитывать не только на свои силы, но и ждать осечек конкурентов.

Сегодня на «Энфилде» «мерсисайдцы» справились со своим делом − в сложном матче с непростым соперником «Брентфордом» набрали важные три очка (1:0). Единственный мяч в игре забил Мохамед Салах.

Лучший игрок матча − Мохамед Салах. Египтянин набрал отличную форму. Еще пару месяцев назад он получал немало критики, а теперь на его счету 7 голов в 7 последних матчах клуба. Сегодняшний мяч − один из самых важных в сезоне.

Худший игрок матча − Дарвин Нуньес. Уругваец все не может нащупать свою игру. Сегодня Дарвин нанес два удара, один из них был не в створ, а второй заблокирован. Имел момент, но не реализовал его. Форварда заменили по истечение часа игры.

Оценки от SofaScore

Кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча против «Брентфорда»? Пишите в комментариях.

20 комментариев

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Алексей Богородицкий
Главное - победа! Хорошо, что есть вариативность в атаке. Летом добавим игроков в полузащиту и вернёмся в гонку за трофеи! YNWA
+9
0
+9
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Liverpool_YNWA
Как же я рад за Кертиса, надеюсь, он продолжит прогрессировать
+4
0
+4
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А.В. Бубнов
Что то уж очень хорош в последнее время Ненавистный Ливерпуль. МЮ это не сулит ничего хорошего...
+4
-1
+3
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Puki4
Ответ Nostromo
не знаю почему...но хотелось бы оценить ВВД. зная рецедивы, возможно получая рекомендации...Хорошая игра и возможно ...прямо:"..играй нужно врыватся в четверку и лето если что ,на реаб.(тьфу х 3)" По осени "маленьких" цыплят" пересчитывают. Трент снял маску "нехочуху" забивать... Пока пусто на борту...Но прицел уже выведен)
Сам понял что написал?
+2
0
+2
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Санжар Уразбаев
Рад за Джонса , нам нужно больше лигеонеров ))
+1
0
+1
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Николай Дягель
Ответ Алексей Жуков
Салах тащит .
Так салаху по мысли и игре в данном составе нет равных. Да арнольд на удивление в последних играх тоже прибавил .
+1
0
+1
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оптовый покупатель скудетто из турина
Ответ Деликатный
Ван Дейк просто ужасен, травма даёт о себе знать, никакой уверенности в защите, Конате тянет
Сейчас правильно называть его Ван Дырк
0
0
0
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Николай Дягель
Ответ Kossuth
Учить язык надо, а он его за год почти не освоил.... Стыдно
Да все придет , время надо.
0
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Деликатный
Какой момент упустил в первом тайме ( проще было забивать чем нет(
ну с дивана то оно всегда так кажется... или ты думаешь, что он специально не забивает? что бы что?
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Деликатный
Ответ Garre Garre
Нуньес абсолютно потерянный, по-моему он вообще не понимает как ему играть с партнёрами
Какой момент упустил в первом тайме ( проще было забивать чем нет(
0
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Vadiay
Ответ Garre Garre
Нуньес абсолютно потерянный, по-моему он вообще не понимает как ему играть с партнёрами
Если что многие "красавцы" без мозгов не орали бы "100 млн.", может бы Дарвин и играл спокойнее. В ментальном плане пока он сыровата, а поодерки никакой, кроме партнёров.
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Kossuth
Ответ Garre Garre
Нуньес абсолютно потерянный, по-моему он вообще не понимает как ему играть с партнёрами
Учить язык надо, а он его за год почти не освоил.... Стыдно
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0
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Puki4
Сам понял что написал?
ну, рабочая победа вчера была, плюс 3 очка в кассу, можно и прибухнуть :)))))
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Николай Дягель
Ответ Vitalijus Bilevicius
просто почитай настоящих специалистов, на английском языке желательно. глядишь и поменяется мнение
Зачем мне читать чье то мнение , я смотрю игры и вижу своими глазами что и как. Возможно с возрастом придет опыт но пока говорить о том что он что то там представляет из себя трудно. Посмотри на игру арнольда и его мысли , в команде он в данный момент не уступает салаху. Я был против арнольда но последние игры он творит чудеса .
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Николай Дягель
Вообще игрок ни какой , слишком много берет на себя , там где нужно отдать пас играет сам ,вот и сегодня в некоторых моментах глупил.
просто почитай настоящих специалистов, на английском языке желательно. глядишь и поменяется мнение
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Николай Дягель
Ответ Санжар Уразбаев
Рад за Джонса , нам нужно больше лигеонеров ))
Вообще игрок ни какой , слишком много берет на себя , там где нужно отдать пас играет сам ,вот и сегодня в некоторых моментах глупил.
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Деликатный
Ван Дейк просто ужасен, травма даёт о себе знать, никакой уверенности в защите, Конате тянет
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Garre Garre
Нуньес абсолютно потерянный, по-моему он вообще не понимает как ему играть с партнёрами
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Nostromo
не знаю почему...но хотелось бы оценить ВВД. зная рецедивы, возможно получая рекомендации...Хорошая игра и возможно ...прямо:"..играй нужно врыватся в четверку и лето если что ,на реаб.(тьфу х 3)" По осени "маленьких" цыплят" пересчитывают.
Трент снял маску "нехочуху" забивать... Пока пусто на борту...Но прицел уже выведен)
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Алексей Жуков
Салах тащит .
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