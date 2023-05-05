10 комментариев

Он точно будет скучать.

«Могу сказать, что у нас прошёл действительно душевный разговор, как и во все те годы и месяцы, что мы работаем вместе», — сказал Юрген Клопп на пресс-конференции, когда его спросили о будущем Джеймса Милнера.

«Он знает, как высоко я его ценю. Он невероятная часть этой команды, и мне бы очень хотелось работать вместе с ним еще дольше. Я думаю, в какой-то момент Милли скажет, каким именно будет его решение. Я не уверен, произошло ли это уже или нет, я действительно не знаю.

Мне больше нечего сказать, но ничего не изменится. Все, что произошло за последние семь с половиной лет, все хорошее, ничего из этого не произошло бы без Джеймса Милнера».

Ветеран команды собирается присоединиться к «Брайтону» в качестве свободного агента, поскольку срок его контракта с «Ливерпулем» истекает в конце сезона. О решении футболиста сообщили уже многие авторитетные журналисты.

Милнер присоединился к «Ливерпулю» в 2015 году — тоже в качестве свободного агента. За восемь сезонов он провел за «красных» 328 матчей, выиграв все возможные трофеи.