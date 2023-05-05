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«У нас прошёл действительно душевный разговор». Клопп отреагировал на новости об уходе Джеймса Милнера

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Джеймс Милнер Джеймс Милнер
Футбол Футбол

Он точно будет скучать.

«Могу сказать, что у нас прошёл действительно душевный разговор, как и во все те годы и месяцы, что мы работаем вместе», — сказал Юрген Клопп на пресс-конференции, когда его спросили о будущем Джеймса Милнера.

«Он знает, как высоко я его ценю. Он невероятная часть этой команды, и мне бы очень хотелось работать вместе с ним еще дольше. Я думаю, в какой-то момент Милли скажет, каким именно будет его решение. Я не уверен, произошло ли это уже или нет, я действительно не знаю.

Мне больше нечего сказать, но ничего не изменится. Все, что произошло за последние семь с половиной лет, все хорошее, ничего из этого не произошло бы без Джеймса Милнера».

Ветеран команды собирается присоединиться к «Брайтону» в качестве свободного агента, поскольку срок его контракта с «Ливерпулем» истекает в конце сезона. О решении футболиста сообщили уже многие авторитетные журналисты.

Милнер присоединился к «Ливерпулю» в 2015 году — тоже в качестве свободного агента. За восемь сезонов он провел за «красных» 328 матчей, выиграв все возможные трофеи.

10 комментариев

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Сергей Царан
Милнеру огромное спасибо за всё, реально машина и легенда Ливерпуля! Надеюсь после завершения карьеры вернётся в качестве помошника, ибо такого опытного человека, необходимо иметь в своей команде!
+31
0
+31
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Quintin07
Ответ Сергей Царан
Милнеру огромное спасибо за всё, реально машина и легенда Ливерпуля! Надеюсь после завершения карьеры вернётся в качестве помошника, ибо такого опытного человека, необходимо иметь в своей команде!
Милнер честно отпахал все сезоны в Ливерпуле, хороший дядька, для молодых пример.
+10
0
+10
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Азат Хохрин
Легенда
+9
0
+9
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doodler
Уходит легенда.
Решил попылить ещё перед пенсией, будем вспоминать его с большой любовью...
+9
0
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Liverpool735
Спасибо Ветеран! Ты уходишь легендой. Но не скучай. Там тебя ждет Адам
+6
0
+6
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Ненавидящий2.0
Ответ Азат Хохрин
Легенда
я бы даже добавил, что Легенда всей АПЛ
+6
0
+6
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Санжар Уразбаев
Будет уходить как Джеррард 🥲
+3
0
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Макс Зубишин
пример для подражания 👏🏻
+2
0
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Александр Лукашенко
Спасибо тебе! Легенда 🔥🔥🔥
+1
0
+1
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Vlad Vladov
Ответ Liverpool735
Спасибо Ветеран! Ты уходишь легендой. Но не скучай. Там тебя ждет Адам
Обожаю Милнера,настоящий профи !!!!!!
+1
0
+1
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