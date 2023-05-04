6 мая «Ливерпуль» примет в гостях «Брентфорд» в рамках 35-го тура Премьер-лиги. В этот же день состоится коронация Карла III. В честь столь важного для Великобритании события перед матчем на «Энфилде» прозвучит гимн страны.

На официальном сайте «красных» появилось сообщение о том, что Премьер-лига обратилась ко всем клубам с просьбой отметить коронацию нового монарха. Очевидно, самостоятельно проявлять такую инициативу клуб бы не стал. Ведь у жителей Ливерпуля, как и у поклонников команды Клоппа, очень непростые отношения с королевской семьей.

Еще на матче против «Фулхэма» боелельщики «красных» скандировали нелестные заряды о предстоящей коронации. Вполне вероятно, 6 мая фанаты свистом заглушат гимн страны.

На предматчевой пресс-конференции Клоппа попросили прокомментировать ситуацию. Юрген ответил наилучшим образом:

«Позиция клуба — это моя позиция. Это ясно. Кроме того, у меня не может быть правильного мнения на этот счет. Я из Германии. У нас нет ни короля, ни королевы. Мне 55 лет. У меня в этом нет никакого опыта. Наблюдать за этим со стороны приятно. Все королевские свадьбы привлекают в Германии много внимания, мы читаем о них в газетах, смотрим трансляции, но мы не можем прочувствовать это.

Я почти уверен, что многим людям в этой стране понравится коронация. Некоторым, возможно, это будет не очень интересно, а некоторым это не понравится. В остальном моя позиция — это позиция клуба».

Остается надеяться, что гимн Великобритании, исполненный на «Энфилде», не перерастет в скандал. Тогда Клопп уже не сможет быть простым наблюдателем.