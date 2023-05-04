17 комментариев

Главный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Джеймс Милнер подпишет соглашение с «Брайтоном» до 2024 года – его контракт с «Ливерпулем» истекает этим летом.

Таким образом получается, что «седьмой номер окажется вакантным перед стартом сезона 2023/24, как и еще три легендарных номера для «Ливерпуля».

«7»

Под этим номером играли Кенни Далглиш и Луис Суарес, он станет вакантным, если Милнер покинет клуб на правах свободного агента.

«8»

Культовый номер Стивена Джеррарда также будет свободен, поскольку Наби Кейта, скорее всего, покинет «Ливерпуль» в конце текущего сезона.

«9»

Роберто Фирмино покидает «Ливерпуль», а его номер достанется другому игроку.

«10»

В составе «Ливерпуля» нет игрока под «10» номером после ухода Садьо Мане, но возможно, что ситуация изменится.