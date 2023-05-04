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Джеймс Милнер переходит в «Брайтон» — освободится еще один легендарный номер

Джеймс Милнер Джеймс Милнер
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Главный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Джеймс Милнер подпишет соглашение с «Брайтоном» до 2024 года – его контракт с «Ливерпулем» истекает этим летом.

Таким образом получается, что «седьмой номер окажется вакантным перед стартом сезона 2023/24, как и еще три легендарных номера для «Ливерпуля».

«7»

Под этим номером играли Кенни Далглиш и Луис Суарес, он станет вакантным, если Милнер покинет клуб на правах свободного агента.

«8»

Культовый номер Стивена Джеррарда также будет свободен, поскольку Наби Кейта, скорее всего, покинет «Ливерпуль» в конце текущего сезона.

«9»

Роберто Фирмино покидает «Ливерпуль», а его номер достанется другому игроку.

«10»

В составе «Ливерпуля» нет игрока под «10» номером после ухода Садьо Мане, но возможно, что ситуация изменится.

17 комментариев

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Спартак Уокер
Уходит к бывшему одноклубнику Лаллане
+14
0
+14
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Володимир Кравченко
Для МакАллистера?
+5
0
+5
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Отвёртка
Ответ Gio S
Как раз Хвичи любимы номер 7 )) Пусть переходит )
Это уже какое-то собирательство. Куда его ставить? На его позиции есть Луиз, Жота и Нуньес
+5
0
+5
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Отвёртка
Ответ Gio S
Как раз Хвичи любимы номер 7 )) Пусть переходит )
Уильямса младшего бы забрать из Бильбао, но отступные 80 лямов.
+2
0
+2
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versalio
Ответ Gio S
Как раз Хвичи любимы номер 7 )) Пусть переходит )
Ещё год под чьим то постом писал, что Хвичу интересно было бы подписать в Ливерпуль. А он перешёл в Наполи.
+2
-1
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Gio S
Ответ versalio
Ещё год под чьим то постом писал, что Хвичу интересно было бы подписать в Ливерпуль. А он перешёл в Наполи.
Ну я просто за Ливерпуль болею ) Мой соотечественник в Ливерпуле мечта )
+1
0
+1
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liv6
Ответ Gio S
Как раз Хвичи любимы номер 7 )) Пусть переходит )
Один сезон не показатель, посмотрим чего стоит Хвича без Осимхена
+1
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Gio S
Как раз Хвичи любимы номер 7 )) Пусть переходит )
+3
-2
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Евгений Спартак
Могли бы и в Ливерпуле дать карьеру закончить, если он конечно сам хочет этого)
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Юрий Балышев
Это была славная охота 💪🦾👍
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Сергей Михеев
Твиттер с конца апреля: Брайтон подписывает Милнера как свободного агента.
Спортс 5 мая: Инсайд Фабрицио Романо!
+1
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brt202
жаль
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Макс Зубишин
хорошие отношения с брайтоном теперь, до этого был саутгемптон
0
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Gio S
Ответ liv6
Один сезон не показатель, посмотрим чего стоит Хвича без Осимхена
Почему он должен что то показывать без нападающего ? Командная игра , может ему 1 против 11 играть))
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Gio S
Ответ Отвёртка
Это уже какое-то собирательство. Куда его ставить? На его позиции есть Луиз, Жота и Нуньес
Учитывая что любой может сломаться и будет провал в сезоне снова . Лучше больше , чем мучаться снова .
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Отвёртка
Ответ Gio S
Учитывая что любой может сломаться и будет провал в сезоне снова . Лучше больше , чем мучаться снова .
Ну да, поэтому надо иметь четырех футболистов +- одного высокого уровня. Дядя, это не фифа. Такого себе даже Сити позволить не может.
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versalio
Ответ Gio S
Ну я просто за Ливерпуль болею ) Мой соотечественник в Ливерпуле мечта )
Аналогично болею за Ливерпуль.
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