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Велика вероятность, что Клоппа серьезно накажут за конфликт с судьей Полом Тирни. Хотят сделать из него пример для остальных 👆

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Так себе перспектива под конец сезона.

Судя по всему, Юргену Клоппу не избежать последствий своих слов в адрес арбитра матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

The Mirror сообщает, что английская футбольная ассоциация (FA), вероятно, серьезно накажет босса «красных» за его замечания о рефери Поле Тирни после игры в прошедшее воскресенье. Босс «красных», скорее всего, получит «длительную дисквалификацию», поскольку FA хочет таким образом «послать сообщение о том, что злоупотребление должностными лицами неприемлемо».

Футбольная ассоциация планирует опубликовать аудиозапись горячих споров между Клоппом и Тирни в качестве доказательства против тренера. Они считают, что это «подрывает его аргументы».

Планируется, что запись будет обнародована, когда завершится расследование слов Юргена в послематчевых пресс-конференциях.

Ранее Клопп обвинил Тирни в предвзятости по отношению к «Ливерпулю».

«У нас с [судьей] Полом Тирни своя история. Я не знаю, что он имеет против нас, он говорил, что между нами все в порядке, но едва ли это правда. Мне непонятно, почему он на меня так смотрит.», — говорил Клопп после окончания встречи со «шпорами».

 

5 комментариев

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drfrimen
Вспоминается только классика из Балабанова: "Вот уроды" ©
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Mike Eydis
Я вот думаю...если бы ТХ или Пеп наорали бы на судью, все бы только похлопали и поулыбались? Два неприкасаемых города...Мадрид и Манчестер....если Милан добавить....МММ получится😅
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Андрей БелаРУС
А чё, эти англосакские судьи себя Богами возомнили ???
Клопп обвинил его в предвзятости ?
Так пусть теперь этот Тирни докажет, что это не так ... Или в англосаксонии это так не работает ? Если судья ,то во всём прав, даже если и не прав, то он же судья..., значит прав 🤦‍♂️
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mansur_axe
Ущербный судья, свою работу не может нормально сделать, зато жаловаться мастер.
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Arseniy Dmitriev
Ответ Андрей БелаРУС
А чё, эти англосакские судьи себя Богами возомнили ??? Клопп обвинил его в предвзятости ? Так пусть теперь этот Тирни докажет, что это не так ... Или в англосаксонии это так не работает ? Если судья ,то во всём прав, даже если и не прав, то он же судья..., значит прав 🤦‍♂️
Да вы юрист от бога. То есть, можно просто обвинить человека в чем угодно, и это он же еще должен доказывать, что он не при делах?
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