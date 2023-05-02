Так себе перспектива под конец сезона.

Судя по всему, Юргену Клоппу не избежать последствий своих слов в адрес арбитра матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

The Mirror сообщает, что английская футбольная ассоциация (FA), вероятно, серьезно накажет босса «красных» за его замечания о рефери Поле Тирни после игры в прошедшее воскресенье. Босс «красных», скорее всего, получит «длительную дисквалификацию», поскольку FA хочет таким образом «послать сообщение о том, что злоупотребление должностными лицами неприемлемо».

Футбольная ассоциация планирует опубликовать аудиозапись горячих споров между Клоппом и Тирни в качестве доказательства против тренера. Они считают, что это «подрывает его аргументы».

Планируется, что запись будет обнародована, когда завершится расследование слов Юргена в послематчевых пресс-конференциях.

Ранее Клопп обвинил Тирни в предвзятости по отношению к «Ливерпулю».

«У нас с [судьей] Полом Тирни своя история. Я не знаю, что он имеет против нас, он говорил, что между нами все в порядке, но едва ли это правда. Мне непонятно, почему он на меня так смотрит.», — говорил Клопп после окончания встречи со «шпорами».