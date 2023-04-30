Переживает за результат.

Последний матч на «Энфилде» запомнится не только болельщикам на стадионе, но и за его пределами. «Ливерпуль» вёл дома со счетом 3:0, но под конец игры умудрился растерять преимущество. Клуб спас Диогу Жота, забивший победный мяч в добавленное время − 4:3.

Атмосфера на стадионе была наэлектризована, а болельщики пели о своих игроках и тренере. В частность в честь Клоппа исполнили песню легендарной группы The Beatles «I Feel Fine».

Немец не очень оценил это и попросил больше не петь его имя во время матча. Объяснение можно назвать более чем логичным.

«Счет 3:0 не тот результат, который подходит такой сенсационной атмосфере. Практически все это поняли неправильно, все. Песня про меня... не пойте ее. Если вы хотите ее спеть, пойте ее после игры в баре, где угодно. Выглядит все так, будто игра уже сделана, мы ведем 3:0 [после 15 минут] и трибуны начинают: «Я так рад, что Юрген − красный». В тот момент я подумал: «Еще не конец». Было бы хорошо, если бы вы оставили все это на потом».

Юргена Клоппа можно понять: сезон выдается крайне сложным и даже успешные отрезки игр могут сменяться неудачными, что и произошло в игре со «шпорами».

Сейчас «Ливерпуль» идет на 5 месте в таблице АПЛ, отставая от четвертого «Юнайтед» на 7 очков и от третьего «Ньюкасла» на 9 баллов. Впереди всего пять туров и попадание в заветную четверку кажется маловероятным.