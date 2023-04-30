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Диас – лучший, Милнер – в числе худших: оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Тоттенхэма»

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В 34-м туре АПЛ «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» устроили для зрителей огненный матч.

К 15-й минуте «красные» вели со счетом 3:0, отличились Джонс, Диас и Салах. Казалось, победа уже в кармане команды Клоппа, но внезапно «шпоры» решили отыграться, как было в их встрече с «МЮ».

На 39-й минуте Перишич легко убрал Ван Дейка, навесил на Кейна, который в касание забил. Во второй половине встречи игроки «Тоттенхэма» сумели отыграть еще два мяча, Ришарлисон и вовсе забил в добавленное время.

Но «Ливерпуль» все же сумел вырвать победу. На 94-й минуте после ошибки соперника Жота перехватил мяч, ворвался в штрафную и пробил низом в дальний угол, делая счет 4:3 в пользу своей команды.

«Красные» забирают три очка в схватке с прямым конкурентом по турнирной таблице.

Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Тоттенхэма»

Как вам встреча? Почему «красным» не удалось сохранить преимущество в три мяча?

7 комментариев

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Юрий Балышев
Что Вирджила не оценивают уже? Как по мне худший игрок не только отдельно взятой игры ,но и сезона, когда атакуют вроде всё ок,но когда идёт ответная контратака,добро пожаловать проходной двор. Пятиться он знатно.
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Санжар Уразбаев
У Диаса днк Ливерпуля ))
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Deadshot Rodríguez
Кошмар... я так и думал что Шпоры отыграют как минимум 3 мяча, жаль что в итоге проиграли. Апл лучшая лига в мире!
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Матвей Бондарев
Жота красавчик, разобрался классно в моменте.
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Юрий Балышев
Ответ Юрий Балышев
Что Вирджила не оценивают уже? Как по мне худший игрок не только отдельно взятой игры ,но и сезона, когда атакуют вроде всё ок,но когда идёт ответная контратака,добро пожаловать проходной двор. Пятиться он знатно.
Техника краба 🦀
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Матвей Бондарев
Ответ Юрий Балышев
Что Вирджила не оценивают уже? Как по мне худший игрок не только отдельно взятой игры ,но и сезона, когда атакуют вроде всё ок,но когда идёт ответная контратака,добро пожаловать проходной двор. Пятиться он знатно.
А то, что он мяч из пустых ворот вынес - пофигу вообще?
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