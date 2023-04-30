7 комментариев

В 34-м туре АПЛ «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» устроили для зрителей огненный матч.

К 15-й минуте «красные» вели со счетом 3:0, отличились Джонс, Диас и Салах. Казалось, победа уже в кармане команды Клоппа, но внезапно «шпоры» решили отыграться, как было в их встрече с «МЮ».

На 39-й минуте Перишич легко убрал Ван Дейка, навесил на Кейна, который в касание забил. Во второй половине встречи игроки «Тоттенхэма» сумели отыграть еще два мяча, Ришарлисон и вовсе забил в добавленное время.

Но «Ливерпуль» все же сумел вырвать победу. На 94-й минуте после ошибки соперника Жота перехватил мяч, ворвался в штрафную и пробил низом в дальний угол, делая счет 4:3 в пользу своей команды.

«Красные» забирают три очка в схватке с прямым конкурентом по турнирной таблице.

Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Тоттенхэма»

Как вам встреча? Почему «красным» не удалось сохранить преимущество в три мяча?